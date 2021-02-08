В Нидерландах после протестов продлили комендантский час из-за COVID-19

Выходить на улицу без уважительной причины нельзя с 21:00 до 4:40, мера будет действовать до 2 марта. Комендантский час в Нидерландах ввели 23 января, после этого в стране прошли беспорядки

Власти Нидерландов решили продлить комендантский час, ранее введенный как мера борьбы с распространением коронавируса, сообщает NOS.

Данные меры будут действовать до 2 марта, выходить на улицу без уважительной причины запрещено с 21:00 до 4:30. Помимо этого, власти оставили в силе ограничения на работу предприятий общественного питания и магазинов, которые не продают товары первой необходимости.

При этом, отмечает издание, если динамика распространения вируса будет улучшаться, комендантский час могут отменить раньше 2 марта.

Глава Минюста Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что продление ограничений — тяжелая мера и пообещал, что, если будет возможность, их снимут раньше. Оценивать влияние комендантского часа на эпидемиологическую ситуацию власти будут 23 февраля.