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Пандемия коронавируса ,  
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В Нидерландах после протестов продлили комендантский час из-за COVID-19

Выходить на улицу без уважительной причины нельзя с 21:00 до 4:40, мера будет действовать до 2 марта. Комендантский час в Нидерландах ввели 23 января, после этого в стране прошли беспорядки

Власти Нидерландов решили продлить комендантский час, ранее введенный как мера борьбы с распространением коронавируса, сообщает NOS.

Данные меры будут действовать до 2 марта, выходить на улицу без уважительной причины запрещено с 21:00 до 4:30. Помимо этого, власти оставили в силе ограничения на работу предприятий общественного питания и магазинов, которые не продают товары первой необходимости.

При этом, отмечает издание, если динамика распространения вируса будет улучшаться, комендантский час могут отменить раньше 2 марта.

Глава Минюста Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что продление ограничений — тяжелая мера и пообещал, что, если будет возможность, их снимут раньше. Оценивать влияние комендантского часа на эпидемиологическую ситуацию власти будут 23 февраля.

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При этом министр подчеркнул, что продлить комендантский час посоветовали медицинские эксперты, которые обеспокоены ростом числа заболевших, а также появлением новых штаммов коронавируса.

О продлении комендантского часа, который вступил в силу 23 января и должен был закончиться рано утром 10 февраля, в пятницу говорил премьер-министр Марк Рютте. Он, в частности, отмечал, что британский штамм коронавируса распространяется быстрее, чем предполагалось. Если так будет продолжаться, подчеркивал премьер, в скором времени в Нидерландах будет третья волна коронавируса.

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После введения комендантского часа в Нидерландах начались беспорядки, в частности, они прошли в Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме. Люди выходили на улицы, бросали камни и петарды в полицию, жгли костры, выражая свое несогласие с ограничениями. В некоторых городах полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки. Были задержаны более 150 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Мария Лисицына
Нидерланды комендантский час коронавирус Локдаун
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