В Нидерландах после протестов продлили комендантский час из-за COVID-19
Власти Нидерландов решили продлить комендантский час, ранее введенный как мера борьбы с распространением коронавируса, сообщает NOS.
Данные меры будут действовать до 2 марта, выходить на улицу без уважительной причины запрещено с 21:00 до 4:30. Помимо этого, власти оставили в силе ограничения на работу предприятий общественного питания и магазинов, которые не продают товары первой необходимости.
При этом, отмечает издание, если динамика распространения вируса будет улучшаться, комендантский час могут отменить раньше 2 марта.
Глава Минюста Нидерландов Фердинанд Грапперхаус заявил, что продление ограничений — тяжелая мера и пообещал, что, если будет возможность, их снимут раньше. Оценивать влияние комендантского часа на эпидемиологическую ситуацию власти будут 23 февраля.