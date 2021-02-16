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Пандемия коронавируса ,  
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Суд постановил отменить действие комендантского часа в Нидерландах

Амстердам, Нидерланды
Амстердам, Нидерланды (Фото: Sabine van Wechem / Getty Images)

Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах, так как он нарушает право на свободное передвижение и собрание, сообщается на нидерландском портале cудебной информации.

В суде заявили, что комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому кабмин имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах. Однако инстанция не увидела оснований для этого в ситуации с коронавирусом.

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Суд предписал прекратить действия королевского указа о комендантском часе и соответствующего постановления, а также оплатить судебные издержки в размере €1769.

Иск подавала организация Viruswaarheid («Правда о вирусе») из Роттердама.

Комендантский час начал действовать после того, как введение такой меры одобрил парламент. После слушаний в законодательном органе премьер страны выпустил рекомендацию, а король — указ. Комендантский час был введен с 23 января до 10 февраля, он действует с 21:00 до 4:30. Позднее его действие продлили до 3 марта.

В Нидерландах после протестов продлили комендантский час из-за COVID-19
Общество
Фото:Peter Dejong / AP

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После введения комендантского часа в городах Нидерландов — Амстердаме, Харлеме, Гааге, Роттердаме — начались беспорядки. Вышедшие на улицу люди бросали петарды и камни в полицию, жгли костры, выражая свое несогласие с антикоронавирусными ограничениями. Полицейские применяли слезоточивый газ, водометы и дубинки, задержаны более 150 человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Нидерланды комендантский час Международный суд ООН в Гааге
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