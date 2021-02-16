Суд постановил отменить действие комендантского часа в Нидерландах

Амстердам, Нидерланды (Фото: Sabine van Wechem / Getty Images)

Окружной суд в Гааге постановил отменить комендантский час в Нидерландах, так как он нарушает право на свободное передвижение и собрание, сообщается на нидерландском портале cудебной информации.

В суде заявили, что комендантский час в Нидерландах был введен на основании закона о чрезвычайных полномочиях гражданской власти, согласно которому кабмин имеет право ввести данную меру в исключительных обстоятельствах. Однако инстанция не увидела оснований для этого в ситуации с коронавирусом.

Суд предписал прекратить действия королевского указа о комендантском часе и соответствующего постановления, а также оплатить судебные издержки в размере €1769.

Иск подавала организация Viruswaarheid («Правда о вирусе») из Роттердама.