В Нидерландах второй день подряд произошли беспорядки из-за COVID-мер

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в некоторых городах Нидерландов второй день подряд происходят беспорядки, сообщает NOS.

Люди, недовольные объявлением комендантского часа, бросали в полицию камни и петарды. Полицейские в некоторых городах применили слезоточивый газ. Полиция сообщает о случаях мародерства.

Беспорядки произошли в таких городах, как Амстердам, Харлем, Гаага, Зволле, Бреда, Тилбург. Полиция уверяет, что сейчас в этих городах спокойно. Беспорядки продолжаются в Роттердаме. Задержаны более 150 человек.

Накануне полиция применила спецсредства, в том числе водометы, дубинки и слезоточивый газ, при разгоне несогласных с мерами против коронавируса в Амстердаме и Эйндховене. Полицейских забрасывали в том числе фейерверками.