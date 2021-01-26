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Пандемия коронавируса ,  
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В Нидерландах второй день подряд произошли беспорядки из-за COVID-мер

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в некоторых городах Нидерландов второй день подряд происходят беспорядки, сообщает NOS.

Люди, недовольные объявлением комендантского часа, бросали в полицию камни и петарды. Полицейские в некоторых городах применили слезоточивый газ. Полиция сообщает о случаях мародерства.

Полиция Амстердама применила водометы для разгона демонстрантов
Общество
Фото:Robin Van Lonkhuijsen / EPA / ТАСС

Беспорядки произошли в таких городах, как Амстердам, Харлем, Гаага, Зволле, Бреда, Тилбург. Полиция уверяет, что сейчас в этих городах спокойно. Беспорядки продолжаются в Роттердаме. Задержаны более 150 человек.

Накануне полиция применила спецсредства, в том числе водометы, дубинки и слезоточивый газ, при разгоне несогласных с мерами против коронавируса в Амстердаме и Эйндховене. Полицейских забрасывали в том числе фейерверками.

С 23 января в Нидерландах введен комендантский час с 21:00 до 4:30. Он будет действовать до 10 февраля.

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Источник: JHU
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