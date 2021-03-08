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Помощник Эрдогана увидел обратный эффект от санкций США по C-400

Ибрагим Калын
Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Давление США на Турцию из-за приобретенных у России зенитно-ракетных установок С-400 будет иметь обратные последствия и подтолкнут Турцию в «других направлениях». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью Bloomberg.

«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, «либо будет по-нашему, либо никак», то такое отношение толкает нас в других направлениях», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, разногласия с США по данному вопросу могут быть урегулированы путем конструктивного диалога, однако американские политики должны понимать, насколько серьезен этот вопрос для Анкары. «Решение Турции по С-400 было принято не в одночасье», — заключил он.

Блинкен призвал Турцию избавиться от С-400
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Энтони Блинкен

В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал Анкару избавиться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. В начале ноября 2019 года Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2020 года Турция испытала С-400 в районе города Синоп на севере страны.

США критиковали решение Турции купить российские комплексы и исключили страну из программы поставок истребителей F-35. В декабре 2020 года администрация бывшего президента США Дональда Трампа в связи с покупкой ЗРС С-400 ввела санкции против Управления оборонной промышленности Турции и ее главы Исмаила Демира.

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