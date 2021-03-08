Помощник Эрдогана увидел обратный эффект от санкций США по C-400

Ибрагим Калын (Фото: Emrah Gurel / AP)

Давление США на Турцию из-за приобретенных у России зенитно-ракетных установок С-400 будет иметь обратные последствия и подтолкнут Турцию в «других направлениях». Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью Bloomberg.

«Если другая страна приходит к нам с максималистской позицией и заявляет, «либо будет по-нашему, либо никак», то такое отношение толкает нас в других направлениях», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, разногласия с США по данному вопросу могут быть урегулированы путем конструктивного диалога, однако американские политики должны понимать, насколько серьезен этот вопрос для Анкары. «Решение Турции по С-400 было принято не в одночасье», — заключил он.

В середине февраля госсекретарь США Энтони Блинкен вновь призвал Анкару избавиться от российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.