В России выявили менее 11 тыс. случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 595 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 млн 322 тыс. 776.
Больше всего случаев за минувшие сутки выявили в следующих регионах:
- Москва — 1534,
- Санкт-Петербург — 968,
- Московская область — 773,
- Нижегородская область — 383,
- Ростовская область — 272,
- Воронежская область — 271,
- Самарская область — 268.
Из заболевших за последние сутки у 11,6% не было клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 368 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 11 576 человек.
Сутками ранее оперативный штаб сообщал о 11 022 случаях заболевания COVID-19 в России.