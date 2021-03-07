В России выявили менее 11 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Умерли за сутки 368 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4,3 млн человек

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 595 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 млн 322 тыс. 776.

Больше всего случаев за минувшие сутки выявили в следующих регионах:

Москва — 1534,

Санкт-Петербург — 968,

Московская область — 773,

Нижегородская область — 383,

Ростовская область — 272,

Воронежская область — 271,

Самарская область — 268.

Из заболевших за последние сутки у 11,6% не было клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 368 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 11 576 человек.

Сутками ранее оперативный штаб сообщал о 11 022 случаях заболевания COVID-19 в России.