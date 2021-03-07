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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили менее 11 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Умерли за сутки 368 человек с подтвержденным коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 4,3 млн человек
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За прошедшие сутки в России зафиксировали 10 595 случаев заболевания COVID-19, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране достигло 4 млн 322 тыс. 776.

Больше всего случаев за минувшие сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 1534,
  • Санкт-Петербург — 968,
  • Московская область — 773,
  • Нижегородская область — 383,
  • Ростовская область — 272,
  • Воронежская область — 271,
  • Самарская область — 268.

Из заболевших за последние сутки у 11,6% не было клинических проявлений болезни. Умерли за сутки 368 человек с подтвержденным COVID-19, выздоровели 11 576 человек.

Сутками ранее оперативный штаб сообщал о 11 022 случаях заболевания COVID-19 в России.

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За весь период распространения заболевания оперативный штаб зафиксировал 89 094 летальных исхода от коронавируса. Эти данные отличаются от тех, что дает Росстат. По информации статистического ведомства, число умерших россиян с апреля 2020 по январь 2021 года составило 200 432. Расхождение объясняется тем, что Росстат включает в итоговый показатель смертности все случаи с COVID-19, в том числе те, когда заболевание не было диагностировано, но с высокой долей вероятности стало причиной смерти.

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Автор
Анастасия Батманова
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