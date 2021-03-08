Главный инфекционист США назвал неприемлемым прирост заболеваемости COVID

Прирост заболевших COVID-19 в США, который достиг уровня 60 — 70 тыс. человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает CBS.

Как пояснил специалист, он обеспокоен тем, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Штатах начало выходить на плато после «очень резкого» спада за последние полторы недели. Выход на плато означает достижение максимального уровня заболеваемости, за которым следует его снижение.

«Выход на плато на уровне от 60 до 70 тыс. новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко», — сообщил Фаучи.

Эксперт отметил, что Европа обычно опережает США на пару недель в развитии заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, ранее в Старом Свете также наблюдалась стабилизация показателей, а затем ежедневный прирост зараженных увеличился примерно на 9%.