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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США назвал неприемлемым прирост заболеваемости COVID

Прирост заболевших COVID-19 в США, который достиг уровня 60 — 70 тыс. человек в день, является неприемлемым и вызывает опасения. Об этом заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает CBS.

Как пояснил специалист, он обеспокоен тем, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Штатах начало выходить на плато после «очень резкого» спада за последние полторы недели. Выход на плато означает достижение максимального уровня заболеваемости, за которым следует его снижение.

«Выход на плато на уровне от 60 до 70 тыс. новых случаев в день — это неприемлемый уровень. Это действительно очень высоко», — сообщил Фаучи.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Эксперт отметил, что Европа обычно опережает США на пару недель в развитии заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его словам, ранее в Старом Свете также наблюдалась стабилизация показателей, а затем ежедневный прирост зараженных увеличился примерно на 9%.

Инфекционист заявил, что власти будут и дальше полагаться на массовую вакцинацию и рекомендованные ограничения в борьбе с пандемией. «Мы идем в правильном направлении. Нам просто нужно продержаться еще немного», — сказал он.

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Фаучи указал, что правительство хочет вернуться к медленному и осторожному снятию ограничения, однако часто «включать и выключать этот переключатель» рискованно, так как может последовать новый всплеск заболеваемости.

За последнюю неделю в США в среднем регистрировали 60 258 новых случаев заражения коронавирусом в день. Общее число зараженных, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, практически достигло 29 млн человек. Страна удерживает первое место в мире по числу заболевших.

Ранее Фаучи предупреждал, что в США и в следующем году, возможно, сохранится требование об обязательном ношении масок в общественных места. По словам главного инфекциониста США, он смог бы спокойно объявить о необходимости отмены масочного режима только после значительного снижения суточного прироста заразившихся и вакцинации подавляющего большинства населения или когда угроза распространение коронавируса станет «минимальной». Обязательным ношение масок в США сделали только в 2021 году.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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