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Пандемия коронавируса ,  
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Главный инфекционист США заявил о «хороших данных» про российскую вакцину

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал хорошими данные о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в эфире греческого канала Skai.

«Данные, которые я видел о «Спутнике», достаточно хорошие», — сказал Фаучи, отвечая на вопрос о том, стал бы он прививаться российским препаратом.

Он также оценил другие вакцины против коронавируса. По его словам, препараты компаний Pfizer и Moderna показали эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После получения первой дозы появляется боль в руке, а после второй могут возникнуть усталость, боль, озноб и иногда небольшая температура.

Отвечая на вопрос о китайских вакцинах, Фаучи отметил, что у него нет достаточных данных о об этих препаратах.

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Ранее создатели «Спутника V» сообщили, что российская вакцина от коронавируса стала второй по популярности среди подобных препаратов, разрешенных регулирующими органами государств. По информации разработчика, применение «Спутника V» сейчас одобрено в 45 странах.

Возглавляет рейтинг вакцина от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, сделанная совместно с Оксфордским университетом. Ее одобрили в 49 странах. Замыкает тройку вакцина Pfizer/BioNTech, одобренная к применению в 43 государствах.

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Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Препарат разработали в столичном НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, он прошел три этапа клинических испытаний.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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