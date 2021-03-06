Главный инфекционист США заявил о «хороших данных» про российскую вакцину

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи назвал хорошими данные о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил в эфире греческого канала Skai.

«Данные, которые я видел о «Спутнике», достаточно хорошие», — сказал Фаучи, отвечая на вопрос о том, стал бы он прививаться российским препаратом.

Он также оценил другие вакцины против коронавируса. По его словам, препараты компаний Pfizer и Moderna показали эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После получения первой дозы появляется боль в руке, а после второй могут возникнуть усталость, боль, озноб и иногда небольшая температура.

Отвечая на вопрос о китайских вакцинах, Фаучи отметил, что у него нет достаточных данных о об этих препаратах.