Синоптик предупредил об аномальном холоде в Москве 8 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Температура в Москве днем 8 марта составит около 3–8 градусов ниже нуля, что ниже нормы для этого дня. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночные часы воздух остынет до минус 6–11 градусов. Днем будет минус 3–8 градусов, а это на несколько градусов холоднее, чем должно быть», — сказал Тишковец.

При этом метеоролог отметил, что осадки примут незначительный, «очаговый характер». «Ветер ожидается западный, северо-западный, 4–9 м/c. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм ртутного столба», — добавил он.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о рекордных осадках в канун 8 марта. По данным синоптиков, выпадет до 9 мм осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нормой в марте считается 34 мм осадков, поэтому в воскресенье может выпасть сразу четверть месячной нормы.