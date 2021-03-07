Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Туроператоры в США сообщили о всплеске заявок после начала вакцинации Общество, 19:20 Большунов заявил о неудовлетворенности дисквалификацией норвежца Клебо Спорт, 19:16 Делегация британских военных посетила Донбасс Политика, 19:09 Джеррард привел «Рейнджерс» к первому за 9 лет чемпионству в Шотландии Спорт, 18:39 Синоптик предупредил об аномальном холоде в Москве 8 марта Общество, 18:37 Сломавшего палку Большунову норвежского лыжника Клебо дисквалифицировали Спорт, 18:13 Большунов отреагировал на результаты масс-старта фразой «это не честно» Спорт, 18:05 Федерация лыжных гонок России опротестовала результаты масс-старта ЧМ Спорт, 17:53 Представитель Людмилы Лядовой сообщил о ее состоянии Общество, 17:50 Сделавшая Путину предложение жительница Иваново рассказала о личной жизни Общество, 17:45 Большунов стал третьим в масс-старте на чемпионате мира по лыжам Спорт, 17:16 Bloomberg предупредил о потере ЕС €100 млрд из-за вялых темпов вакцинации Финансы, 17:12 В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины Общество, 17:07 Роскошь и репутация: как создают люкс-кроссоверы Bentley Bentayga РБК Cтиль и Bentley, 17:05
Общество ,  
0 

Синоптик предупредил об аномальном холоде в Москве 8 марта

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Температура в Москве днем 8 марта составит около 3–8 градусов ниже нуля, что ниже нормы для этого дня. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В ночные часы воздух остынет до минус 6–11 градусов. Днем будет минус 3–8 градусов, а это на несколько градусов холоднее, чем должно быть», — сказал Тишковец.

Вильфанд пообещал москвичам оттепель с хмурой и дождливой погодой
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

При этом метеоролог отметил, что осадки примут незначительный, «очаговый характер». «Ветер ожидается западный, северо-западный, 4–9 м/c. Атмосферное давление будет расти и составит 742 мм ртутного столба», — добавил он.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о рекордных осадках в канун 8 марта. По данным синоптиков, выпадет до 9 мм осадков. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, нормой в марте считается 34 мм осадков, поэтому в воскресенье может выпасть сразу четверть месячной нормы.

Как в Мадриде встретили самый сильный снегопад за 50 лет. Фотогалерея
Фотогалерея 

«Фобос» Евгений Тишковец новости погода 8 марта
Материалы по теме
Синоптик сообщил о погоде на 8 марта в Москве
Общество
Синоптик сообщил о погоде в европейской части России в начале марта
Общество
Вильфанд пообещал москвичам оттепель с хмурой и дождливой погодой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter