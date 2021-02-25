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Вильфанд пообещал москвичам оттепель с хмурой и дождливой погодой

Потепление в центре европейской части России будет сопровождаться хмурой и дождливой погодой, а также сильной гололедицей, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, уже в четверг, 25 февраля, к середине дня воздух прогреется до 0 — плюс 3 градусов.

«Это повышение температуры на 23-30 градусов осуществится за 36-48 часов. Это все-таки нечасто бывает <...> Я не знаю, будут ли счастливы москвичи от такого резкого потепления? Потепление — значит мрачная, хмурая погода, низкие облака», — рассказал синоптик. Кроме того, в четверг ожидаются мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедица.

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Однако нынешнее потепление не значит наступление весны, отметил Вильфанд. Оттепель связана с приходом циклона, потеснившего антициклон. «Четко, определенно и однозначно можно говорить о том, что, безусловно, нынешнее потепление — никак не весна», — сказал он. Синоптик добавил, что март ожидается «неоднородным».

Накануне МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды: в ночь на 25 февраля и утром в Москве прогнозируются сильный снег, гололед, сильная гололедица, а также усиление ветра до 13 м/с.

Роман Вильфанд Гидрометцентр потепление Москва погода
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