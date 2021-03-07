Гидрометцентр предупредил о рекордных осадках в Москве перед 8 Марта

В разных районах Москвы и Подмосковья в воскресенье, 7 марта, выпадет до 9 мм осадков. Это четверть месячной нормы и близко к рекордным значениям за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В разных районах Москвы и Московской области только за 7 марта выпадет от 4 до 8-9 мм осадков. Это очень много, потому что март — самый сухой месяц», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, нормой осадков в марте считается 34 мм, поэтому в воскресенье может выпасть сразу четверть месячной нормы.

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