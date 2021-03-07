Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере
Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытания берегового ракетного комплекса «Бал» в безэховой камере.
«При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — пояснил ход испытаний заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.
БРК «Бал-Э» предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. В состав комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами, транспортно-перегрузочные машины. Дальность поражения БРК — до 120 км.