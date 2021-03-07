Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

Комплексы «Бал» есть на вооружении у российской армии и военных Вьетнама. Россия планировала поставить «Бал-Э» в Ливию, но ввела эмбарго на военные поставки из-за начавшейся там в 2011 году гражданской войны.

В 2018 году появилась информация о переговорах по поставкам ракетного комплекса в Азербайджан. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия отказалась от поставок из-за угрозы для своих кораблей в Каспийском море и использовании данного вооружения в конфликте в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана опровергли информацию о переговорах.