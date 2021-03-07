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Опубликованы кадры испытаний ракеты комплекса «Бал» в безэховой камере

Береговой ракетный комплекс «Бал»
Береговой ракетный комплекс «Бал» (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытания берегового ракетного комплекса «Бал» в безэховой камере.

«При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — пояснил ход испытаний заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Станислав Сычев.

БРК «Бал-Э» предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. В состав комплекса входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами, транспортно-перегрузочные машины. Дальность поражения БРК — до 120 км.

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Комплексы «Бал» есть на вооружении у российской армии и военных Вьетнама. Россия планировала поставить «Бал-Э» в Ливию, но ввела эмбарго на военные поставки из-за начавшейся там в 2011 году гражданской войны.

В 2018 году появилась информация о переговорах по поставкам ракетного комплекса в Азербайджан. Позже «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Россия отказалась от поставок из-за угрозы для своих кораблей в Каспийском море и использовании данного вооружения в конфликте в Нагорном Карабахе. В Минобороны Азербайджана опровергли информацию о переговорах.

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