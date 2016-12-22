Азербайджан опроверг переговоры с Россией о закупке ракетных комплексов

Баку не вел переговоров с Москвой по приобретению берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э», заявили «Интерфаксу» в Минобороны Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, у Азербайджана «не было намерений приобрести систему «Бал-Э».

«Хотим отметить, что Азербайджан с целью обеспечения безопасности своего сектора в Каспийском море использует современные оборонные системы и ракетные комплексы производства различных стран», — добавили в министерстве.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что Россия отказалась поставить Азербайджану ракетный комплекс из-за потенциальной угрозы кораблям Каспийской флотилии. По данным газеты, стороны парафировали контракт на поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24, но до подписания соглашения дело не дошло. По расчетам российской стороны, даже экспортная модификация ​ракет может нести угрозу кораблям Военно-морского флота России, которые находятся в российских территориальных водах, сообщило издание.

Комплексы «Бал» есть на вооружении у российской армии и военных Вьетнама. Россия планировала поставить «Бал-Э» в Ливию, но ввела эмбарго на военные поставки из-за начавшейся там в 2011 году гражданской войны.