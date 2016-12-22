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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы поставить ракетные комплексы Баку
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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы поставить ракетные комплексы Баку
Политика, 08:33
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«Коммерсантъ» узнал об отказе Москвы поставить ракетные комплексы Баку
Военные считают, что береговой ракетный комплекс «Бал» даже в экспортном варианте будет представлять угрозу для российских кораблей на Каспии. Также Россия не хочет, чтобы вооружение использовалось в нагорно-карабахском конфликте
Ракетный комплекс «Бал» (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Россия отказалась от поставок берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» азербайджанским военным из-за рисков, которые он может представлять для обеспечения безопасности мореплавания кораблей Каспийской флотилии. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

БРК «Бал-Э» предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. В состав комплекса ​входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами, транспортно-перегрузочные машины. Дальность поражения БРК составляет до 120 км.

По информации издания, изначально стороны парафировали контракт на поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24, которые являются экспортной версией ракет X-35Э. Но до подписания твердого соглашения дело не дошло. Расчеты российской стороны показали, что даже экспортная модификация ​этих ракет несет потенциальную угрозу находящимся в российских территориальных водах кораблям Военно-морского флота России.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — заверил один из военных источников издания.

В Минобороны изданию не смогли оперативно ответить. В Федеральной службе по военно-техническом сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» от комментариев отказались.

Ближайшая перспектива БРК неизвестна. По словам высокопоставленного источника, тема поставок «Бала» азербайджанским военным пока не обсуждается в принципе из-за «весьма деликатного геополитического нюанса». Так как в последние годы ракету типа Х-35 модернизировали не только на поражение морских целей, но еще и земных, Москва не хочет, чтобы Баку применял это оружие в Нагорном Карабахе, отметил собеседник издания​.

В настоящее время комплексы «Бал» есть на вооружении у российской армии и военных Вьетнама. В начале 2010-х российские власти планировали поставить комплекс еще и в Ливию, однако из-за начавшейся там в 2011 году гражданской войны Россия ввела эмбарго на военные поставки. Объем упущенной выгоды корпорации «Тактическое ракетное вооружение (производитель комплекса) оценивался в €300 млн. Интерес к береговому ракетному комплексу «Бал-Э» появился у Азербайджана в 2014 году. В планах Баку было обзавестись как минимум одним дивизионом.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Минобороны России , Азербайджан , закупка вооружения
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