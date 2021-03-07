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В Ленинградскую область прибыла первая партия бензина из Белоруссии

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Видео: lenobladminka / Telegram
Видео: lenobladminka / Telegram
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В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тыс. т бензина из Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщило «РИА Новости».

«Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе.

Судовая партия будет накапливаться в терминале «Портэнерго». Топливо пришло с Мозырского завода. До конца дня в терминале ожидают еще одну партию белорусского бензина.

Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты
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На территории терминала перевалки нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга

Об отправке первой партии нефтепродуктов из Белоруссии стало известно накануне. Тогда из Белоруссии было отправлено несколько составов с бензином (суммарно 5 тыс. т) для перевалки в порту Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»).

Также 6 марта в Белоруссии была отгружена партия мазута (3,6 тыс. т), перевалка будет происходить в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»). Отправитель обоих товаров (мазута и бензина) — ОАО «Мозырский НПЗ».

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Нефтепродукты доставляются в Ленинградскую область в рамках заключенного в феврале соглашения между Россией и Белоруссией. Оно предусматривает перевалку более 9,8 млн т нефтепродуктов с 2021 по 2023 год.

Ранее Минск направлял грузопотоки через литовские порты, однако в конце августа президент Александр Лукашенко предложил перенаправить грузы через Россию. Лукашенко возмутила реакция Литвы на проходящие в Белоруссии протесты и последующие санкции против белорусских чиновников.

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