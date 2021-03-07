В Ленинградскую область прибыла первая партия бензина из Белоруссии

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В Ленинградскую область для перевалки через порт Усть-Луга поступили первые 3,5 тыс. т бензина из Белоруссии. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации региона сообщило «РИА Новости».

«Порт в Усть-Луге определен межправительственным соглашением России и Беларуси как основная точка доставки так называемых белых нефтепродуктов», — уточнили в пресс-службе.

Судовая партия будет накапливаться в терминале «Портэнерго». Топливо пришло с Мозырского завода. До конца дня в терминале ожидают еще одну партию белорусского бензина.