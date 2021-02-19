Минск и Москва подписали договор о перевалке нефтепродуктов в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах, передает ТАСС.

Срок действия соглашения — до 31 декабря 2023 г., при этом оно может быть автоматически продлено.

В документе об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, поставляемых на экспорт в третьи страны, прописана возможность перевалки в российских портах на Балтике более 9,8 млн т мазута, бензина и масел.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay: если грузоотправитель обеспечивает перевалку в меньшем объеме, чем было согласовано, российский порт все равно получает плату за весь объем.