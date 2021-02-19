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Политика ,  
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Минск и Москва подписали договор о перевалке нефтепродуктов в России

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение о перевалке более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах, передает ТАСС.

Срок действия соглашения — до 31 декабря 2023 г., при этом оно может быть автоматически продлено.

В документе об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, поставляемых на экспорт в третьи страны, прописана возможность перевалки в российских портах на Балтике более 9,8 млн т мазута, бензина и масел.

Соглашение предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay: если грузоотправитель обеспечивает перевалку в меньшем объеме, чем было согласовано, российский порт все равно получает плату за весь объем.

Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Политика
Александр Лукашенко

16 февраля проект межправительственного соглашения о поставке нефтепродуктов на экспорт через российские морские порты одобрил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Ранее в Минске сообщали, что завершают внутригосударственные процедуры по подготовке к подписанию соглашения. Пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Анна Куриленок обращала внимание на то, что пока не готовы контракты с российскими операторами терминалов морских портов и с железнодорожным оператором, которые должны подписываться вместе с соглашением.

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Российское правительство одобрило проект соглашения в конце января. Посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев говорил 27 января, что Москва и Минск подпишут соглашение в ближайшее время.

В начале года вице-премьер Александр Новак допускал, что поставки нефтепродуктов через российские порты могут начаться в 2021 году.

Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов через Клайпеду
Бизнес
Фото:Vita Jureviciene / AP

Перенаправить торговые потоки из Литвы на другие маршруты Лукашенко предложил правительству в конце августа. Так глава государства отреагировал на угрозу Литвы санкциями из-за реакции белорусских властей на проходившие в этой стране протесты. Эстония, Латвия и Литва также запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко.

В середине декабря британская «дочка» «Белорусской нефтяной компании» BNK (UK) Limited приостановила перевалку нефтепродуктов через Клайпедский государственный порт Литвы. В компании сообщали, что выполнение договорных обязательств приостановлено на неопределенный срок. В Литве посчитали, что решение было принято по политическим мотивам.
 

Белоруссия нефтепродукты порты соглашение
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