Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

Первыми отправились составы с бензином в Усть-Лугу и с мазутом — в Санкт-Петербург. В субботу первый состав въехал на территорию России. Всего соглашение предусматривает перевалку более 9,8 т нефтепродуктов за три года

На территории терминала перевалки нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Из Белоруссии отправились первые экспортные партии нефтепродуктов, перевалка которых будет осуществляться в российских портах, сообщает пресс-служба российского Минтранса. Соответствующее соглашение обсуждалось правительствами двух стран последние полгода и в итоге было подписано в феврале.

Как уточняет Минтранс, 5 марта из Белорусии были отправлены несколько составов с бензином (суммарно 5 тыс. т) для перевалки в порту Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»). Первый из этих составов въехал в Россию утром 6 марта, через три дня он должен прибыть в Усть-Лугу.

Также 6 марта в Белоруссии была отгружена партия мазута (3,6 тыс. т), перевалка будет происходить в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).

Отправитель и мазута и бензина — ОАО «Мозырский НПЗ».