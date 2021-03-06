Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты Политика, 13:10 Марта Леман — о важности перемен в управлении и собственном образе РБК Стиль и Ermanno Scervino, 12:53 В РЖД оценили потери инвествозможностей до 2025 года в ₽1,1 трлн Бизнес, 12:41 Лыжница Ступак пропустит марафон на ЧМ ради финала Кубка мира Спорт, 12:07 Портфель гуру: во что вкладывается новая звезда инвестиций Кэти Вуд Инвестиции, 12:01 Водитель не нужен: шесть уровней автономности машин Индустрия 4.0, 12:00  Правительство выделит 780 млрд руб. на модернизацию транспортной системы Общество, 11:47 Новый альбом Mujuice, драмеди от Эми Полер. Чем заняться на выходных Стиль, 11:45 Рублев оценил свои шансы против Циципаса в 1/2 турнира в Роттердаме Спорт, 11:31 Помощник президента Максим Орешкин заболел коронавирусом Политика, 11:26 Не Dogecoin единым. Какие еще альткоины были созданы ради шутки Крипто, 11:20 Storytel назвал самых популярных зарубежных писательниц у россиянок Общество, 11:07 За семь лет «Город идей» провел 31 краудсорсинг-проект​ Пресс-релиз, 11:00 Рогозин поблагодарил США за «пинок» для оптимизации цен на пуски ракет Технологии и медиа, 10:59
Политика ,  
0 

Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты

Первыми отправились составы с бензином в Усть-Лугу и с мазутом — в Санкт-Петербург. В субботу первый состав въехал на территорию России. Всего соглашение предусматривает перевалку более 9,8 т нефтепродуктов за три года
На территории терминала перевалки нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга
На территории терминала перевалки нефтепродуктов в морском торговом порту Усть-Луга (Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС)

Из Белоруссии отправились первые экспортные партии нефтепродуктов, перевалка которых будет осуществляться в российских портах, сообщает пресс-служба российского Минтранса. Соответствующее соглашение обсуждалось правительствами двух стран последние полгода и в итоге было подписано в феврале.

Как уточняет Минтранс, 5 марта из Белорусии были отправлены несколько составов с бензином (суммарно 5 тыс. т) для перевалки в порту Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»). Первый из этих составов въехал в Россию утром 6 марта, через три дня он должен прибыть в Усть-Лугу.

Также 6 марта в Белоруссии была отгружена партия мазута (3,6 тыс. т), перевалка будет происходить в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).

Отправитель и мазута и бензина — ОАО «Мозырский НПЗ».

Минск и Москва подписали договор о перевалке нефтепродуктов в России
Политика
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Соглашение между странами предусматривает перевалку более 9,8 млн т нефтепродуктов с 2021 по 2023 год. Контракты будут заключаться по принципу take-or-pay. то есть грузоотправитель платит за весь согласованный объем, даже если по факту отправляет меньше.

До этого Минск направлял грузопотоки через литовские порты, однако в конце августа президент Александр Лукашенко предложил перенаправить грузы через Россию. Лукашенко возмутила реакция Литвы на проходящие в Белоруссии протесты. В частности, Вильнюс пригрозил белорусским чиновникам санкциями, а также запретил въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая самого президента.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

Последний тогда пообещал «поставить на место» Литву и напомнил, что 30% бюджета страны формируют белорусские грузопотоки.

Автор
Мария Лисицына
Белоруссия нефтепродукты экспорт нефтепродуктов морские порты Усть-Луга Санкт-Петербург
Материалы по теме
Лукашенко одобрил проект о перевалке белорусских нефтепродуктов в России
Политика
Белоруссия приостановила транзит нефтепродуктов через Клайпеду
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter