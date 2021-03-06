Белоруссия начала поставки нефтепродуктов в российские порты
Из Белоруссии отправились первые экспортные партии нефтепродуктов, перевалка которых будет осуществляться в российских портах, сообщает пресс-служба российского Минтранса. Соответствующее соглашение обсуждалось правительствами двух стран последние полгода и в итоге было подписано в феврале.
Как уточняет Минтранс, 5 марта из Белорусии были отправлены несколько составов с бензином (суммарно 5 тыс. т) для перевалки в порту Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»). Первый из этих составов въехал в Россию утром 6 марта, через три дня он должен прибыть в Усть-Лугу.
Также 6 марта в Белоруссии была отгружена партия мазута (3,6 тыс. т), перевалка будет происходить в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).
Отправитель и мазута и бензина — ОАО «Мозырский НПЗ».