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Из-за схода лавин в Сочи ограничили работу четырех горнолыжных курортов

Сход лавин в Сочи привел к тому, что курорт «Альпика Сервис» полностью закрыли для посещений, а катание на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» ограничили
Фото: Сергей Зимин / РБК
Фото: Сергей Зимин / РБК

За прошедшие сутки в горных районах Сочи произошло четыре самопроизвольных схода снежных лавин, из них три — на трассах курортов «Альпика Сервис» и «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет, говорится в сообщении.

В результате курорт «Альпика Сервис» пришлось закрыть, кататься на территории курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» можно лишь в безопасных секторах.

Из-за обильных снегопадов высота снежного покрова местами достигает 102 см, сообщает управление МЧС по краю. Из-за сложных погодных условий в местах возможного образования снежных заносов и заторов на автомобильных дорогах работают 16 подвижных пунктов обогрева пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы.

Горнолыжные курорты Архыз и Эльбрус закрыли после схода лавины на Домбае
Общество
Фото:Антон Подгайко / РИА Новости

16 февраля из-за повышенного риска схода лавин и неблагоприятных погодных условий закрыли курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии с 15 февраля рекомендовала не посещать лавиноопасные места.

Днем 18 января на курорте «Домбай» в Карачаево-Черкесской Республике сошла лавина, под которую попали два пункта проката горнолыжного снаряжения, также было повреждено кафе. В момент схода лавины на трассе находились до 12 человек. Под снежными завалами нашли тело одного погибшего.

Следственные органы республики возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). В прокуратуре КЧР сход лавины в Домбае объяснили принудительным спуском снега в этом районе.

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Ольга Маслова
Сочи горнолыжный курорт снежная лавина «Роза Хутор» Красная Поляна
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