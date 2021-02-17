Из-за схода лавин в Сочи ограничили работу четырех горнолыжных курортов

Сход лавин в Сочи привел к тому, что курорт «Альпика Сервис» полностью закрыли для посещений, а катание на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» ограничили

Фото: Сергей Зимин / РБК

За прошедшие сутки в горных районах Сочи произошло четыре самопроизвольных схода снежных лавин, из них три — на трассах курортов «Альпика Сервис» и «Красная Поляна», повреждений инфраструктуры нет, говорится в сообщении.

В результате курорт «Альпика Сервис» пришлось закрыть, кататься на территории курортов «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Лаура» можно лишь в безопасных секторах.

Из-за обильных снегопадов высота снежного покрова местами достигает 102 см, сообщает управление МЧС по краю. Из-за сложных погодных условий в местах возможного образования снежных заносов и заторов на автомобильных дорогах работают 16 подвижных пунктов обогрева пожарно-спасательных отрядов Федеральной противопожарной службы.

16 февраля из-за повышенного риска схода лавин и неблагоприятных погодных условий закрыли курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Администрация Эльбрусского района Кабардино-Балкарии с 15 февраля рекомендовала не посещать лавиноопасные места.