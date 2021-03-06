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Девять воспитанников детсада на Сахалине заразились кишечной инфекцией

У девяти воспитанников детского сада в поселке Шахтерск на Сахалине обнаружили кишечную инфекцию, сообщает правительство региона в Telegram.

Семь детей были госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение.

«В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет. Представители минздрава и Роспотребнадзора проведут тщательную проверку по факту заболеваемости», — говорится в сообщении.

Губернатор Валерий Лимаренко взял под контроль ситуацию с заболеванием детей.

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Фото:Следственный комитет РФ

Ранее в Красноярске отравился 91 школьник. Инфекцию выявили в 25 образовательных учреждениях Октябрьского и Советского районов города. В управлении Роспотребнадзора по региону причиной отравления назвали иерсиниозную инфекцию, которая, предположительно, передалась через сырые овощи, обработанные с нарушением технологического процесса.

Позже в Следственном комитете сообщили, что источником распространения инфекции стал цех фирмы, занимающейся переработкой и упаковкой овощей. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

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