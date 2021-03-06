Девять воспитанников детсада на Сахалине заразились кишечной инфекцией
У девяти воспитанников детского сада в поселке Шахтерск на Сахалине обнаружили кишечную инфекцию, сообщает правительство региона в Telegram.
Семь детей были госпитализированы, остальные проходят амбулаторное лечение.
«В состоянии пациентов отмечается положительная динамика, угроз здоровью нет. Представители минздрава и Роспотребнадзора проведут тщательную проверку по факту заболеваемости», — говорится в сообщении.
Губернатор Валерий Лимаренко взял под контроль ситуацию с заболеванием детей.