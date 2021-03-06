Девять воспитанников детсада на Сахалине заразились кишечной инфекцией

Ранее в Красноярске отравился 91 школьник. Инфекцию выявили в 25 образовательных учреждениях Октябрьского и Советского районов города. В управлении Роспотребнадзора по региону причиной отравления назвали иерсиниозную инфекцию, которая, предположительно, передалась через сырые овощи, обработанные с нарушением технологического процесса.

Позже в Следственном комитете сообщили, что источником распространения инфекции стал цех фирмы, занимающейся переработкой и упаковкой овощей. Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).