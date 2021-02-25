СК начал проверку из-за отравления учеников в Саратовской области

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет начал проверку по факту отравления учащихся в школе № 3 города Красноармейска в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В учебном заведении проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что затребовали сведения о результатах медицинского обследования пострадавших и опрашивают персонал школы.

В областном министерстве образования РБК сообщили, что на место происшествия выехала глава ведомства Елена Нерозя и сотрудник комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования.