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СК начал проверку из-за отравления учеников в Саратовской области

Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет начал проверку по факту отравления учащихся в школе № 3 города Красноармейска в Саратовской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В учебном заведении проводится осмотр места происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что затребовали сведения о результатах медицинского обследования пострадавших и опрашивают персонал школы.

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Фото:ГУ МЧС по Саратовской области

В областном министерстве образования РБК сообщили, что на место происшествия выехала глава ведомства Елена Нерозя и сотрудник комитета по государственному контролю и надзору в сфере образования.

Согласно предварительной информации, отравились шестеро четвероклассников. Все дети сейчас находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Завтра ученики вернутся домой.

В Красноармейском районе создана комиссия, которая будет расследовать инцидент. Проверку проводит областной комитет по государственному контролю и надзору в сфере образования.

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Зампред правительства региона Роман Грибов заявил саратовскому изданию «Общественное мнение», что трое мальчиков и трое девочек приняли средство для дезинфекции, которое им выдал учитель, перепутав его с витаминами. По его словам, в Красноармейск была направлена бригада санитарной авиации.

Саратов Красноармейск отравление ученики новости
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