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Протесты в Белоруссии ,  
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МВД Белоруссии назвало фейком сообщения о планах создать спецлагеря

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Информация о планах по созданию спецлагерей для осужденных за участие в протестах в Белоруссии является фейком, заявила  РБК пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Мы не комментировали и не будем комментировать фейки. Задачами МВД являются: охрана общественного порядка, обеспечение безопасности и борьба с преступностью. В своей деятельности мы руководствуемся законом», — подчеркнула она.

Ранее оппозиционная организация BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос замминистра внутренних дел — командующего внутренними войсками страны Николая Карпенкова, приказывает во время разгонов действовать жестко и рассказывает о планах по созданию спецлагерей.

Оппозиция Белоруссии заявила о планах создать спецлагеря для протестующих
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Фото:EPA / ТАСС

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