Зеленский в беседе с Дудой назвал «Северный поток» «ловушкой для Европы»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что газопровод «Северный поток-2» является «ловушкой для всей Европы», и поддержал дальнейшие санкции против российского проекта, сообщается на сайте главы государства.

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — считает Зеленский.

Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию «Северному потоку-2» с привлечением к этому международного сообщества. Польский лидер согласился с коллегой, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

22 февраля министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2», так как, по их мнению, Россия благодаря газопроводу усилит контроль над поставками газа в Европу. Главы МИД считают, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».