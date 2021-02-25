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Политика ,  
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Зеленский в беседе с Дудой назвал «Северный поток» «ловушкой для Европы»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что газопровод «Северный поток-2» является «ловушкой для всей Европы», и поддержал дальнейшие санкции против российского проекта, сообщается на сайте главы государства.

«Этот проект, по сути, — ловушка для всей Европы. Его нельзя допустить. Дальнейшее усиление санкций против этого проекта — это гарантия энергетической безопасности Европы», — считает Зеленский.

Лидеры скоординировали шаги по дальнейшему противодействию «Северному потоку-2» с привлечением к этому международного сообщества. Польский лидер согласился с коллегой, что нужно приложить все усилия, чтобы не допустить завершения строительства газопровода.

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22 февраля министры иностранных дел Польши и Украины Збигнев Рау и Дмитрий Кулеба призвали президента США Джо Байдена «использовать все средства» для предотвращения строительства «Северного потока-2», так как, по их мнению, Россия благодаря газопроводу усилит контроль над поставками газа в Европу. Главы МИД считают, что позиция Вашингтона «критически важна в вопросе реализации проекта, даже на фоне позиции Германии, выражающей ему содействие».

США не раз заявляли, что «Северный поток-2» является угрозой энергетической безопасности Европы. С конца 2019 года Вашингтон ввел несколько пакетов санкций.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, отвечая на вопрос, с какой точки зрения — «геополитической, экономической или моральной» — «Северный поток-2» является плохим, сказал: «Мы говорим в плане геополитики». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на это заявила, что Вашингтон таким образом признался в том, что «США подрывают базовые принципы свободной торговли и конкуренции». Подчиняя законы рынка своим геополитическим интересам, Соединенные Штаты действуют вопреки воле суверенных государств и интересов их граждан.

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