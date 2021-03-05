В России первого участника акции 23 января приговорили к реальному сроку

Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд во Владимире приговорил участника несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального к трем годам лишения свободы за нападение на силовика. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемого Анатолий Шувалов.

По словам адвоката, Виталия Тимофеенко признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. «Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет «ОВД-Инфо», это первый известный приговор с реальным лишением свободы в связи с акциями в поддержку Навального, которые прошли в начале этого года.