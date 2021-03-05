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Дело Навального ,  
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В России первого участника акции 23 января приговорили к реальному сроку

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Суд во Владимире приговорил участника несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального к трем годам лишения свободы за нападение на силовика. Об этом РБК сообщил адвокат обвиняемого Анатолий Шувалов.

По словам адвоката, Виталия Тимофеенко признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК России (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Сторона защиты намерена обжаловать решение суда.

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Эту информацию подтвердили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. «Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет «ОВД-Инфо», это первый известный приговор с реальным лишением свободы в связи с акциями в поддержку Навального, которые прошли в начале этого года.

Тимофеенко был задержан 25 января. По версии следствия, он распылил на акции 23 января газовый баллончик в сторону полицейского, в результате чего тот получил химический ожог обоих глаз. В СК отмечали, что обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

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Ранее в Костроме суд приговорил 26-летнего Алексея Виноградова, принявшего участие в несанкционированном митинге в поддержку Навального 23 января, к полутора годам принудительных работ по статье о применении насилия к представителю власти. В ходе заседания гособвинитель сообщил, что обвиняемый «сорвал с сотрудника полиции — потерпевшего К. форменный головной убор, а также нанес целенаправленный удар ногой в область ягодицы».

23 и 31 января, а также 2 февраля в России прошли несогласованные акции в поддержку Навального, который был арестован после возвращения в Россию из Германии. 

Так, по данным «ОВД-Инфо», 23 января в России задержали более 4 тыс. человек, после акции 31 января — свыше 5 тыс. человек, а во время протестов 2 февраля — более 1,4 тыс. человек. МВД данные о числе задержанных на митингах не публиковало. По данным ведомства, против участников и организаторов акций были заведены десятки уголовных дел и сотни административных.

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