Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста

Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 20 тыс. руб., назначенный супруге оппозиционера Алексея Навального Юлии за участие в несогласованной акции протеста 31 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Щербинский районный суд Москвы 1 февраля признал Навальную виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) и назначил штраф. Защита обжаловала это решение.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. ФСИН обвиняла политика в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок. Политик проведет в колонии 2,5 года. Он считает решение суда политически мотивированным.