Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Главу Кемерово госпитализировали с переломом пяти ребер Общество, 16:37 Дизайн, простор и функционал: как изменились подъезды в жилых домах Недвижимость, 16:32 Суд снова отменил приговор врачу Мисюриной Общество, 16:18 Как элегантно решить проблему подарков на 8 марта. Гид РБК и Крокус Сити Молл, 16:15 Пять причин обновления b2b-брендов Pro, 16:10 Российские лыжницы завоевали первую медаль на чемпионате мира Спорт, 16:10 Что такое NFT-токены. И причем тут Бэнкси Крипто, 16:09 Старейший банк Колумбии начал работать с криптоактивами в тестовом режиме Крипто, 16:05 Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста Политика, 16:03 УЕФА перенес ответный матч «Ливерпуля» в Лиге чемпионов Спорт, 16:03 Пригожин пошутил про планы Кадырова выдать его ФБР за $250 тыс. Политика, 15:54 Власти Шри-Ланки заявили об одобрении экстренного применения «Спутника V» Общество, 15:50 «Симпсонов» продлили еще на два сезона Стиль, 15:46 МТС увеличила выручку на фоне снижения числа абонентов в 2020 году Технологии и медиа, 15:46
Дело Навального ,  
0 

Суд оставил в силе штраф Юлии Навальной за участие в акции протеста

Мосгорсуд оставил в силе штраф в размере 20 тыс. руб., назначенный супруге оппозиционера Алексея Навального Юлии за участие в несогласованной акции протеста 31 января. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Щербинский районный суд Москвы 1 февраля признал Навальную виновной в совершении административного правонарушения по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения) и назначил штраф. Защита обжаловала это решение.

«Суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО
Политика
Алексей Навальный

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево по прибытии из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. ФСИН обвиняла политика в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше». 2 февраля суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок. Политик проведет в колонии 2,5 года. Он считает решение суда политически мотивированным.

В связи с задержанием Навального и последующим приговором в Москве и в других российских городах 23, 31 января, а также 2 февраля прошли несогласованные акции протеста. По всей стране после митинга 23 января задержали более 4 тыс. человек, после акции 31 января — свыше 5 тыс. человек, а во время протестов 2 февраля — более 1,4 тыс. человек, сообщали в «ОВД-Инфо». МВД данные о числе задержанных на митингах не публиковало.

Против участников и организаторов акций были заведены десятки уголовных дел и сотни административных.

Читайте на РБК Pro
На привозе: как глава Delivery Club выручил ₽10 млрд, работая курьером Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады
Мосгорсуд Юлия Навальная акция протеста новости
Материалы по теме
Навальный рассказал о соревнованиях по сушке сухарей в СИЗО
Политика
Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана
Политика
США вслед за ЕС ввели санкции из-за Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter