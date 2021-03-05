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Лукашенко опроверг наличие в Белоруссии диктатуры на примере велосипедов

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что заставил бы всех граждан передвигаться исключительно на велосипедах, если бы в стране существовала «настоящая диктатура». Об этом он заявил во время посещения мотовелозавода в Минске.

«Если бы у нас была настоящая диктатура, я бы вообще запретил по Минску ездить на автомобиле — только на велосипедах. Вот это было бы здорово. Но это невозможно», — отметил он.

Глава государства рассказал, что сам занимается на велотренажере каждый день не менее трех-пяти минут, поскольку это полезно для сердца. Также с детства катается на велосипедах, когда позволяют погодные условия. Лукашенко добавил, что предпочитает велосипеды с карбоновыми рамами.

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Фото:Сергей Гунеев / РИА Новости

Ранее Лукашенко заявлял, что Белоруссия — это демократическая страна, где «нереально» осуществлять «какую-то диктатуру». Белорусский лидер напомнил, что страна находится между «двумя демократическими блоками с запада и с востока». Тем не менее, подчеркнул он, порядок в его стране «всегда был и будет».

Экс-президент США Дональд Трамп после акций в Белоруссии, которые проходили из-за несогласия протестующих с результатами выборов президента, заявил, что в Белоруссии «не слишком много» демократии.

Александр Лукашенко Белоруссия Диктатура велосипеды
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