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Лукашенко назвал заявления о диктатуре в Белоруссии «смехотворными»
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Лукашенко назвал заявления о диктатуре в Белоруссии «смехотворными»
Политика, 16:39
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Лукашенко назвал заявления о диктатуре в Белоруссии «смехотворными»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране «нереально» осуществлять «какую-то диктатуру» и заявления о ней «смехотворны». Его слова опубликованы на сайте белорусского лидера.

Он отметил, что Белоруссия — это «демократическая страна». «Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока», — заметил Лукашенко. Он сказал, что порядок в его стране «всегда был и будет».

Белорусский лидер заявил, «что не может быть никаких разногласий и разночтений в проведении курса развития» Белоруссии. «А у нас в правительстве, не буду называть фамилии, было так: давайте мы вот курс этот заявим, а потом будем проводить иной курс (в других же странах так делается)», — заметил Лукашенко. Он отметил, что у него «никогда так не было и не будет». Белорусский лидер сказал, что главное в политике Белоруссии — это «народ», а не популизм. «В противном случае нам в этой стране делать нечего. Люди — это главное», — сказал Лукашенко.

Лукашенко назначил новое руководство в правительство Белоруссии
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В субботу, 18 августа, Лукашенко провел кадровые перестановки в белорусском правительстве. Так, премьер-министром назначен Сергей Румас. Его предшественником был Андрей Кобяков, который занимал этот пост с декабря 2014 года. Кроме того, белорусский лидер сменил вице-премьеров. Также президент Белоруссии назначил новых руководителей Министерств архитектуры и строительства, промышленности, экономики, связи и информатизации.

О том, что Лукашенко захотел сделать перестановки в правительстве,​ он заявил во вторник, 14 августа, в Оршанском районе на востоке страны. Он отметил, что многие министры не выполняют его поручения, потому что «пофигистично» относятся.

Теги: Александр Лукашенко , Диктатура , кадровые решения
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