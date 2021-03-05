Песков ответил на вопрос об иностранном знакомом Путина

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Встреча президента России Владимира Путина с иностранным знакомым относится к его личным контактам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией, кто был собеседником», — ответил Песков на вопрос журналистов о личности знакомого президента.

Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал о встрече со своим иностранным «знакомым, коллегой, который приехал». По словам президента, тот, рассказывая о своих впечатлениях от Москвы, выразил удивление, что столица «живет». «У нас, — говорит, — в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — процитировал своего знакомого Путин, не раскрыв его личности.

В ходе общения с представителем Кремля журналисты также поинтересовались, готов ли президент вернуться к личному общению после долгой самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.