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Пандемия коронавируса ,  
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Песков ответил на вопрос об иностранном знакомом Путина

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Встреча президента России Владимира Путина с иностранным знакомым относится к его личным контактам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией, кто был собеседником», — ответил Песков на вопрос журналистов о личности знакомого президента.

Ранее в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Путин рассказал о встрече со своим иностранным «знакомым, коллегой, который приехал». По словам президента, тот, рассказывая о своих впечатлениях от Москвы, выразил удивление, что столица «живет». «У нас, — говорит, — в наших крупных городах, крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, все закрыто», — процитировал своего знакомого Путин, не раскрыв его личности.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

В ходе общения с представителем Кремля журналисты также поинтересовались, готов ли президент вернуться к личному общению после долгой самоизоляции во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Если вы заметили, то наверное в последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий, — пояснил Песков. — Количество таких мероприятий увеличилось и будет дальше увеличиваться, но постепенно и, конечно, при соблюдении всех противоэпидемиологических мер».

В феврале Песков заявил, что в течение нескольких месяцев президент точно вернется к очному формату проведения мероприятий. Однако тут же подчеркнул, что этот процесс будет происходить постепенно и давать точные прогнозы по данному вопросу пока трудно. До этого с весны 2020 года Путин проводил совещания в удаленном режиме.

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