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Вице-президент Аргентины Киршнер привилась вакциной «Спутник V»

Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом она сообщила в Twitter.

«В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Тем самым я забочусь не только о себе, но и об окружающих», — написала Киршнер.

Ранее препаратом «Спутник V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

Президент Аргентины привился российской вакциной «Спутник V»
Политика
Альберто Фернандес

В декабре власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции. Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешившей использование «Спутника V». В январе в Аргентине российскую вакцину разрешили использовать также для людей старше 60 лет.

Первый самолет с 300 тыс. доз «Спутника V» прибыл в Аргентину в конце декабря. В середине января Россия доставила в латиноамериканскую страну вторую партию вакцины.

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