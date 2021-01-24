Вице-президент Аргентины Киршнер привилась вакциной «Спутник V»

Кристина Фернандес де Киршнер привилась российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом она сообщила в Twitter.

«В больнице имени президента Перона в Авельянеде прививаемся «Спутником V». Тем самым я забочусь не только о себе, но и об окружающих», — написала Киршнер.

Ранее препаратом «Спутник V» привился президент Аргентины Альберто Фернандес.

В декабре власти Аргентины одобрили использование российского препарата от коронавирусной инфекции. Аргентина стала второй страной после Белоруссии, официально разрешившей использование «Спутника V». В январе в Аргентине российскую вакцину разрешили использовать также для людей старше 60 лет.