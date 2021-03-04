Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), а также проявлять доброту и заботу (10%).

По данным опроса, 27% россиян больше всего ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. Чаще всего об этом сообщали сами женщины. На втором месте (20%) стоят внешние данные. Этот критерий чаще выбирали мужчины. В тройку самых ценных качеств женщин также вошли интеллект, ум и образованность, за них проголосовали 19% респондентов.

Международный женский день — 8 Марта — в этом году выпадает на понедельник, россиян ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. В честь праздника парковка по всей Москве будет бесплатной. Послабление затронет даже те улицы, где действует повышенный тариф — 380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью.