Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами
Настоящими женщинами опрошенные россияне сочли певиц Аллу Пугачеву и Софию Ротару и спикера Совета федерации Валентину Матвиенко. Это следует из исследования ВЦИОМ, приуроченного к Международному женскому дню.
В качестве примера настоящей женщины Пугачеву назвали 6% респондентов. По 3% опрошенных высказались за Ротару и Матвиенко.
В список настоящих женщин россияне также включили Ирину Хакамаду (2%), певицу Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%) и актрис Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).