Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера» Финансы, 21:10 Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Калининграда Общество, 21:00 Хореограф группы Тутберидзе назвал условие для возвращения Косторной Спорт, 20:57 Евросоюз заявил об отсутствии переговоров на поставку «Спутник V» Общество, 20:54 Тихановская сообщила о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем Политика, 20:48 В «Спартаке» назвали позарез нужным выиграть чемпионат России Спорт, 20:42 Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной Общество, 20:23 Как заработать на олд-таймерах: 5 лайфхаков для инвестиций в ретроавто Инвестиции, 20:12 Цена Brent превысила $67 после решения ОПЕК+ по сохранению добычи Инвестиции, 20:03 Девять регионов без вакцины, рекорды частных инвесторов. Главное за день Общество, 19:57 Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС Политика, 19:54 Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами Общество, 19:51 Минюст объяснил ошибкой исключение фонда Пономарева из списка иноагентов Общество, 19:36 Российские биатлонистки заняли восьмое место на этапе Кубка мира Спорт, 19:30
Общество ,  
0 

Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва» Фото:Комсомольская правда / Global Look Press Фото:Сергей Бобылев / ТАСС Фото:Комсомольская правда / Global Look Press Фото:Комсомольская правда / Global Look Press Фото:Станислав Красильников / ТАСС Фото:Александр Авилов / АГН «Москва» Фото:Camilla Morandi / Zuma / Global Look Press
Алла Пугачёва (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Настоящими женщинами опрошенные россияне сочли певиц Аллу Пугачеву и Софию Ротару и спикера Совета федерации Валентину Матвиенко. Это следует из исследования ВЦИОМ, приуроченного к Международному женскому дню.

В качестве примера настоящей женщины Пугачеву назвали 6% респондентов. По 3% опрошенных высказались за Ротару и Матвиенко.

В список настоящих женщин россияне также включили Ирину Хакамаду (2%), певицу Валерию (2%), Алису Фрейндлих (2%) и актрис Чулпан Хаматову (2%) и Анджелину Джоли (1%).

Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта
Общество
Валентина Матвиенко

Почти треть опрошенных (32%) заявили, что настоящая женщина должна беречь семейный очаг, заниматься воспитанием детей (21%), быть хозяйкой (17%), а также проявлять доброту и заботу (10%).

По данным опроса, 27% россиян больше всего ценят в женщинах доброту, отзывчивость и умение сочувствовать. Чаще всего об этом сообщали сами женщины. На втором месте (20%) стоят внешние данные. Этот критерий чаще выбирали мужчины. В тройку самых ценных качеств женщин также вошли интеллект, ум и образованность, за них проголосовали 19% респондентов.

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Международный женский день — 8 Марта — в этом году выпадает на понедельник, россиян ждет сокращенная четырехдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде. В честь праздника парковка по всей Москве будет бесплатной. Послабление затронет даже те улицы, где действует повышенный тариф — 380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью.

ВЦИОМ Международный женский день Алла Пугачева София Ротару Валентина Матвиенко
Материалы по теме
Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта
Общество
В Москве напомнили о бесплатной парковке 8 марта
Общество
ФТС ответила на сообщения о дефиците цветов в преддверии 8 марта
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter