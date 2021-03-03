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Матвиенко возмутилась ценами на цветы перед 8 Марта

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Игорь Руссак / РИА Новости)

Цены на цветы накануне 8 Марта «кусаются». Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, передает «РИА Новости».

«Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов», — отметила она.

По ее словам, это можно объяснить тем, что российские цветоводы находятся не в равных условиях с зарубежными поставщиками. Так, для отечественных цветоводов НДС был повышен на 10%, до 20%, тогда как зарубежные идут на льготных условиях.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В феврале «РБК Петербург» писал, что, по словам президента Ассоциации цветочного ретейла Артема Николашина, практически от каждого участника рынка поступают жалобы на задержки цветочной продукции. В ассоциации отметили, что подавляющее количество цветов ввозят через Белоруссию, и их поставки оказались почти полностью заблокированы в период самого высокого спроса.

В Федеральной Таможенной службе заявили, что оформление цветочной продукции происходит без задержек.

Ранее в Роскачестве посоветовали для выбора качественного и красивого букета обращать внимание на стебли и листья растений выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами. При этом бутоны должны быть свежими, упругими и плотно прилегать к чашелистику, а стебли и листья — без повреждений и без пятен.

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