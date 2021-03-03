В Москве напомнили о бесплатной парковке 8 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Международный женский день 8 марта парковка по всей Москве будет бесплатной. Послабление затронет даже те улицы, где действует повышенный тариф — 380 руб. в час днем и 200 руб. в час ночью. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации.

«Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта», — процитировала мэрия предупреждение «Московского паркинга».

В пресс-службе также подчеркнули, что 6 и 7 марта парковки будут работать в штатном режиме: в субботу плата будет взиматься за все места в зоне платной парковки, а в воскресенье оплата потребуется только на парковочных местах с повышенным тарифом.

В прошлом году парковка была бесплатной 8 и 9 марта.