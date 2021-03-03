Общество , 03 мар, 08:04
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В Москве напомнили о бесплатной парковке 8 марта
«Просим автомобилистов быть внимательными при парковке и не забывать следовать указаниям дорожных знаков, несмотря на праздничный день. Неправильно припаркованный автомобиль может помешать пешеходам и водителям или создать помехи для другого транспорта», — процитировала мэрия предупреждение «Московского паркинга».
В пресс-службе также подчеркнули, что 6 и 7 марта парковки будут работать в штатном режиме: в субботу плата будет взиматься за все места в зоне платной парковки, а в воскресенье оплата потребуется только на парковочных местах с повышенным тарифом.
В прошлом году парковка была бесплатной 8 и 9 марта.