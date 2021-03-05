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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи предложили проверить вечностью «вечное течение коронавируса»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Утверждение о том, что коронавирус может «вечно» сохраняться в организме человека при слабой иммунной системе, неверно. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Ранее специалисты Университета Южной Калифорнии выяснили, что мутации коронавируса в организмах с ослабленным иммунитетом могут стать неуязвимыми для антител и «вечно» сохраняться в организме человека. К такому выводу они пришли после анализа данных пациентов с лейкемией, которые не могли вылечиться от коронавируса более пяти месяцев.

«В целом «вечное» сохранение коронавируса у людей с нормальной иммунной системой невозможно, у людей со слабой иммунной системой есть вероятность, что вирус будет держаться долго. Но говорить «вечно», на мой взгляд, неверно», — объяснил он.

При этом Аграновский подчеркнул, что людей с низким иммунитетом лечить от коронавируса действительно очень сложно, особенно при таком заболевании как лейкемия. В таком случае даже вакцинирование может быть бесполезно, так как в ответ на инфекцию антитела не будут вырабатываться и вирус будет оставаться в организме человека очень долго.

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Фото:Marko Djurica / Reuters

Аналогичный вывод сделала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Она объяснила, что когда речь идет об онкологических заболеваниях, которые затрагивают иммунитет, организм очень плохо и непонятно взаимодействует с новой инфекцией.

«Риска «вечного» сохранения ковида у больных лейкемией и подобными заболеваниями нет, есть повышенный риск смертности от коронавируса», — сказала она.

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По словам Попович, вирус живет столько, сколько может бороться с иммунной системой. Если иммунная система почти не работает или подавлена, вирус будет заражать все большее органов, нарушая их работу.

«В конце концов человек умирает. А так, чтобы сохранялся жизнеспособный вирус и жизнеспособность организма — маловероятно», — добавила она.

В свою очередь, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что утверждения о «вечном» течении коронавируса можно проверить только вечностью».

Однако существуют вирусы, которые постоянно присутствуют в организме человека. Зверев напомнил, что к такому типу инфекций относится герпес. Если человек заразился, вирус время от времени будет проявляться и останется в организме на всю жизнь.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Есть вероятность, что с коронавирусом такое тоже может быть теоретически, вирус может остаться. Но вопрос в том, будет ли он мутировать, очень спорный», — пояснил он.

При этом, по мнению Зверева, у людей с серьезно поврежденной иммунной системой, в частности, больный лейкемией «дополнительные» вирусные заболевания могут приводить к чему угодно.

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиты Вуйнович, пациенты с коронавирусом могут быть заразными на протяжении 8—9 дней после проявления симптомов. «Этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — указывала она.

коронавирус новости иммунитет вирусы COVID-19
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