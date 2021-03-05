Вирусологи предложили проверить вечностью «вечное течение коронавируса»

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Утверждение о том, что коронавирус может «вечно» сохраняться в организме человека при слабой иммунной системе, неверно. Об этом РБК заявил вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский.

Ранее специалисты Университета Южной Калифорнии выяснили, что мутации коронавируса в организмах с ослабленным иммунитетом могут стать неуязвимыми для антител и «вечно» сохраняться в организме человека. К такому выводу они пришли после анализа данных пациентов с лейкемией, которые не могли вылечиться от коронавируса более пяти месяцев.

«В целом «вечное» сохранение коронавируса у людей с нормальной иммунной системой невозможно, у людей со слабой иммунной системой есть вероятность, что вирус будет держаться долго. Но говорить «вечно», на мой взгляд, неверно», — объяснил он.

При этом Аграновский подчеркнул, что людей с низким иммунитетом лечить от коронавируса действительно очень сложно, особенно при таком заболевании как лейкемия. В таком случае даже вакцинирование может быть бесполезно, так как в ответ на инфекцию антитела не будут вырабатываться и вирус будет оставаться в организме человека очень долго.