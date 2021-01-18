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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ уточнили период заразности больных коронавирусом

Пациенты, заболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19, могут оставаться заразными на протяжении восьми-девяти дней после появления симптомов болезни. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью «Российской газете», фрагмент которого опубликован в понедельник.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — отметила  представитель ВОЗ.

В ВОЗ предрекли продолжение мутации коронавируса
Общество
Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

В октябре заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что пациент, заболевший коронавирусом, является максимально заразным за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

Как отмечала эксперт, в среднем человек становится заразным за три-четыре дня до появления симптомов (редко за семь дней) и в течение первых пяти дней болезни. При этом специалист назвала маловероятной возможность передачи вируса в более поздние сроки.

По словам Пшеничной, инфекция распространяется преимущественно воздушно-капельным путем, во время разговора при каждом выдохе может выделяться более 200 вирусных частиц. Кроме того, эксперт добавила, что наиболее эффективным и простым методом профилактики заболевания является ношение медицинских масок.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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