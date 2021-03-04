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Пандемия коронавируса ,  
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Ученые заявили о риске «вечного» заражения коронавирусом

Люди с подорванной иммунной системой могут в течение долгого времени не выздоравливать от COVID-19, из-за чего коронавирус в их организме сможет приобрести неуязвимость для антител. Это выяснили специалисты Университета Южной Калифорнии, исследование опубликовано на портале medRxiv.

Ученые изучили трех пациентов, страдающих лейкемией (болезнь крови) и зараженных коронавирусом. Оказалось, что следы вируса в их организме сохранялись на протяжении 162 дней с момента заражения. «Наши результаты показывают <...> накопление мутаций, некоторые из которых могут вызвать ускользание иммунной системы», — отмечается в исследовании.

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