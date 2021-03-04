Кадыров попросил у ФБР $250 тыс. наличными за местонахождение Пригожина

Рамзан Кадыров (справа) и Евгений Пригожин (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что объявленный ФБР в розыск бизнесмен Евгений Пригожин сейчас у него в гостях в Грозном, и в шутку попросил вознаграждение в размере $250 тыс. за информацию о местонахождении разыскиваемого. Об этом Кадыров написал в Telegram.

«Друзья, в ближайшее время я могу разбогатеть на четверть миллиона долларов! Более легких денег от американского правительства и представить невозможно. Сегодня я узнал, что за информацию о нахождении петербургского бизнесмена Евгения Пригожина ФБР готово выплатить аж $250 тысяч!» — отметил он.

По его словам, отказаться от такого щедрого вознаграждения «было бы глупо», так как «жить на что-то надо». Глава Чечни сказал, что деньги возьмет только наличными, так как его «иностранные счета с миллионами долларов» были заблокированы из-за санкций США и ЕС.

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