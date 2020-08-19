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МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса

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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во втором квартале абонентская база МТС в России снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,2 млн клиентов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Негативная динамика была вызвана отсутствием мигрантов в условиях пандемии коронавируса и отказом россиян от вторых и третьих сим-карт, пояснил президент компании Алексей Корня. По его словам, база долгосрочных абонентов, к которым компания причисляет тех клиентов, которые остаются с ней 12 месяцев и дольше, стабильна.

Из-за сезонности бизнеса мобильных операторов релевантным является сравнение показателей аналогичных кварталов года. Последний раз МТС отчитывалась о снижении абонентской базы в России по сравнению с тем же периодом предыдущего года в первом квартале 2019 года (на тот момент показатель составлял 77,6 млн клиентов).

При этом выручка российской «дочки» МТС выросла на 0,8%, до 116,3 млрд руб. Доходы от мобильной связи увеличились на 1,9%, до 81,2 млрд руб., от фиксированной — на 5,2%, до 15,8 млрд руб. Выручка от продажи устройств и аксессуаров снизилась на 3,4%, но абсолютный показатель МТС не приводит. Показатель OIBDA в России вырос на 0,3%, до 50,4 млрд руб.

Выручка всей группы МТС во втором квартале выросла на 1,3% и составила 117,7 млрд руб. Выручка МТС в Армении упала на 14,3%, до 11,8 млрд драм, а в Белоруссии выросла на 14,5%, до 287,7 млрд белорусских руб. Как пояснил представитель МТС, рост выручки в Белоруссии по сравнению с другими странами, где работают «дочки» компании, объясняется отсутствием в стране режима самоизоляции. При этом на вопросы о том, как отразилась политическая нестабильность в Белоруссии на бизнесе оператора, Алесей Корня лишь сообщил, что компания работает в этой стране в прежнем режиме. Он также напомнил, что МТС является миноритарным акционером, владея 49% белорусской компании.

Скорректированный показатель OIBDA группы МТС увеличился на 0,6%, до 51,6 млрд руб. Чистая прибыль группы сократилась на 7,5%, до 11,8 млрд руб. На этот показатель повлияли резервы под обесценение кредитов в МТС Банке, а также динамика валютного рынка, пояснил представитель компании.

Компания сохранила озвученный по итогам первого квартала прогноз: в МТС рассчитывают к концу 2020 года нарастить выручку в пределах 3%. В конце года в компании также ожидают падение OIBDA на 2% в связи с падением доходов от роуминга, обесценением портфеля розничных кредитов МТС банка на фоне пандемии и влиянием корректировки тарифов в первом квартале.

Остальные компании «большой четверки» телеком-операторов раскрыли финансовые результаты за второй квартал ранее. «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») показали падение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,3% (до 78,5 млрд руб) и 9,7% (до 65,5 млрд руб), соответственно. Выручка «Ростелекома», напротив, выросла на 13%, до 127,3 млрд руб.

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Теги: мобильные операторы, мтс, Финансовые результаты
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