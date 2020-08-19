МТС отчиталась о сокращении числа абонентов из-за коронавируса

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Во втором квартале абонентская база МТС в России снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 77,2 млн клиентов, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Негативная динамика была вызвана отсутствием мигрантов в условиях пандемии коронавируса и отказом россиян от вторых и третьих сим-карт, пояснил президент компании Алексей Корня. По его словам, база долгосрочных абонентов, к которым компания причисляет тех клиентов, которые остаются с ней 12 месяцев и дольше, стабильна.

Из-за сезонности бизнеса мобильных операторов релевантным является сравнение показателей аналогичных кварталов года. Последний раз МТС отчитывалась о снижении абонентской базы в России по сравнению с тем же периодом предыдущего года в первом квартале 2019 года (на тот момент показатель составлял 77,6 млн клиентов).

При этом выручка российской «дочки» МТС выросла на 0,8%, до 116,3 млрд руб. Доходы от мобильной связи увеличились на 1,9%, до 81,2 млрд руб., от фиксированной — на 5,2%, до 15,8 млрд руб. Выручка от продажи устройств и аксессуаров снизилась на 3,4%, но абсолютный показатель МТС не приводит. Показатель OIBDA в России вырос на 0,3%, до 50,4 млрд руб.

Выручка всей группы МТС во втором квартале выросла на 1,3% и составила 117,7 млрд руб. Выручка МТС в Армении упала на 14,3%, до 11,8 млрд драм, а в Белоруссии выросла на 14,5%, до 287,7 млрд белорусских руб. Как пояснил представитель МТС, рост выручки в Белоруссии по сравнению с другими странами, где работают «дочки» компании, объясняется отсутствием в стране режима самоизоляции. При этом на вопросы о том, как отразилась политическая нестабильность в Белоруссии на бизнесе оператора, Алесей Корня лишь сообщил, что компания работает в этой стране в прежнем режиме. Он также напомнил, что МТС является миноритарным акционером, владея 49% белорусской компании.

Скорректированный показатель OIBDA группы МТС увеличился на 0,6%, до 51,6 млрд руб. Чистая прибыль группы сократилась на 7,5%, до 11,8 млрд руб. На этот показатель повлияли резервы под обесценение кредитов в МТС Банке, а также динамика валютного рынка, пояснил представитель компании.