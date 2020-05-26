МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год

Согласно обновленному прогнозу МТС, выручка компании по итогам 2020 года может остаться на уровне прошлого года, хотя раньше ожидался рост этого показателя на 3%. Основной эффект от пандемии коронавируса придется на второй квартал

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

МТС снизила прогнозы по финансовым показателям в 2020 году, говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Если в начале года компания заявляла, что ожидает роста выручки на 3%, то теперь она допустила, что этот показатель сохранится на уровне 2019 года (476,1 млрд руб.). Скорректированная OIBDA может снизиться на 2% (ранее МТС прогнозировала рост этого показателя на 0–2%). Капитальные затраты составят около 90 млрд руб., что соответствует ранее озвученным ожиданиям.

«Мы по-прежнему уверены в устойчивости нашего основного бизнеса, но, учитывая введение мер общественной безопасности и ограничения, которые влияют на наш бизнес, особенно в области мобильного роуминга, финансовых услуг и розничной торговли, а также растущую неопределенность в текущей ситуации, мы пересматриваем прогноз на 2020 год», — отмечается в сообщении компании.

Как пояснил президент МТС Алексей Корня в ходе звонка с журналистами, компания ожидает, что «основной удар с точки зрения потенциального эффекта и ревизии рисков, которые происходят в финансовом направлении», придется на второй квартал года. Больше всего пострадали сегменты роуминга и финансовый сегмент. «В корпоративном сегменте мы тоже почувствуем эффект [коронавируса]. Считаем, что будет дополнительный спрос на облачные продукты и сервисы. B2b-сегмент будет находиться под давлением, но это не будет определяющим в плане динамики, которую мы видим по этому году», — отметил Корня.

По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен «высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС», отмечается в сообщении компании. Показатель скорректированной OIBDA вырос на 1,6%, до 51,5 млрд руб., благодаря стабильному росту основного мобильного бизнеса. Чистая прибыль увеличилась на 0,8%, до 17,7 млрд руб.

Выручка в России составила 118,1 млрд руб., что на 8,3% больше, чем в первом квартале 2019 года. Причем показатель рос во всех сегментах бизнеса компании: в частности, в сегменте мобильной связи выручка увеличилась на 6,9%, фиксированной связи — на 1,4%, МСТ Банка — на 32,2%.

Выручка от продажи товаров выросла на 18,6%, до 16,5 млрд руб., благодаря «стремительно возросшим» продажам программного обеспечения на бизнес-рынке, а также существенному росту продаж телефонов и аксессуаров. «В частности, на фоне ослабления рубля на российском рынке смартфонов наблюдался двузначный рост, что, возможно, отражало стремление потребителей совершать покупки в ожидании будущего повышения цен на импортные устройства. Эта динамика была особенно заметна в премиальном сегменте: объем продаж телефонов стоимостью более 100 тыс. руб. почти удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отмечается в сообщении МТС.

Общее количество абонентов выросло на 1,4%, до 86,4 млн клиентов, из них на Россию пришлось 78,5 млн (плюс 1,2%).

Среди крупнейших российских телекоммуникационных компаний ранее свои результаты опубликовали «ВымпелКом» и «Ростелеком». Обе компании сообщили, что ожидают основного эффекта от распространения коронавирусной инфекции по итогам второго квартала, и не стали озвучивать прогнозы на весь 2020 год. При этом представитель «Ростелекома» рассказал РБК, что оператор зафиксировал в апреле снижение числа запросов от компаний малого и среднего бизнеса на подключение услуг на 50% по сравнению с мартом, хотя до этого показатель все время увеличивался. В то же время вырос спрос со стороны госзаказчиков.