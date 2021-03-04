В приложении WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков

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Разработчики мессенджера WhatsApp добавили опцию аудио- и видеозвонков для пользователей десктопного приложения. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

«Мы рады объявить, что теперь вы можете звонить контактам в приложении WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. Это безопасно и конфиденциально», — говорится в сообщении.

При этом представители мессенджера добавили, что пока в приложении для компьютеров можно звонить одновременно только одному контакту. Функцию групповых звонков компания планирует добавить в будущем.

Разработчики пояснили, что защита звонков обеспечивается благодаря сквозному шифрованию. В связи с этим WhatsApp не имеет доступа к их просмотру или прослушиванию.