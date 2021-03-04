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В приложении WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков

Фото: imago stock&people / Global Look Press
Фото: imago stock&people / Global Look Press

Разработчики мессенджера WhatsApp добавили опцию аудио- и видеозвонков для пользователей десктопного приложения. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

«Мы рады объявить, что теперь вы можете звонить контактам в приложении WhatsApp для компьютеров по аудио- или видеосвязи. Это безопасно и конфиденциально», — говорится в сообщении.

При этом представители мессенджера добавили, что пока в приложении для компьютеров можно звонить одновременно только одному контакту. Функцию групповых звонков компания планирует добавить в будущем.

Разработчики пояснили, что защита звонков обеспечивается благодаря сквозному шифрованию. В связи с этим WhatsApp не имеет доступа к их просмотру или прослушиванию.

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Фото: Valentin Wolf / imagebroker / Global Look Press

В WhatsApp подчеркнули, что приняли решение расширить функционал приложения, так как за время пандемии коронавирусной инфекции продолжительность звонков в приложении значительно выросла. 31 декабря пользователи побили рекорд по максимальному числу звонков в день — 1,4 млрд. По словам разработчиков, их целью было обеспечить пользователям живое общение, несмотря на их географическое положение.

В январе WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт о том, что персональные данные пользователей мессенджера буду предоставляться в распоряжение всему семейству приложений от Facebook. Пользователям было предложено принять новые правила до 8 февраля. В случае отказа от новых условий компания пригрозила блокировкой и ударением аккаунтов.

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Позднее стало известно, что пользователи мессенджера стали массово покидать платформу и переходить на другие приложения. При этом компании заявляли, что данное правило никак не повлияет на политику конфиденциальности и WhatsApp по-прежнему не сможет просматривать сообщения клиентов. В результате руководство приложения объявило, что пересмотрит даты вступления в силу новых правил и не будет удалять аккаунты после 8 февраля.

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