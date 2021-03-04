Синоптики предупредили о резких перепадах атмосферного давления в Москве

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В ближайшие несколько дней москвичей ожидают резкие перепады атмосферного давления, связанные с быстрой сменой теплых и холодных воздушных масс. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Если еще в среду барометры в столице показывали давление около нормы — 747 мм рт. ст., то в четверг атмосферное давление рухнет на 12 единиц вниз, после чего в пятницу снова резкий рост до 745 мм рт. ст. с сохранением стабильности до субботы. В воскресенье опять резкое падение до барического дна — 730 мм рт. ст. и потом опять взлет», — заявил он. Подобное явление Тишковец назвал в записи в своем Facebook «барическим молотком».

Тишковец сравнил эти перепады давления с ежедневным погружением в шахту глубиной около 100 м, с последующим резким подъемом «на уровень столичных высоток». Он отметил, что это негативно скажется самочувствии не только метеозависимых, но и здоровых людей.

3 марта Гидрометцентр России предупредил о надвигающемся на Москву и северо-западные регионы России похолодании. Ночью 6 марта, по данным Гидрометцентра, температура может упасть до минус 14 градусов, дневная температура составит около минус 5 градусов.