В Гидрометцентре предупредили об аномальном похолодании в Москве

В Москве и регионах на северо-западе России на выходных ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в течение рабочей недели температура в столице будет выше нормы, однако с субботы, 6 марта, опустится ниже средних значений. Ночью ожидается похолодание до -14 градусов, а днем столбики термометров продержатся на отметке -5 градусов.

«Отрицательные аномалии затронут всю северную половину европейской территории с субботы», — сказал он, добавив, что также понижение температуры произойдет на Урале. Там температура будет ниже нормы на 4-8 градусов.

Ранее МЧС сообщило, что в Москве в ночь на 3 марта, а также утром ожидается сильный ветер, похолодание и гололедица. По данным Росгидромета, непогода продлится с 21:00 2 марта до 09:00 3 марта. По прогнозу синоптиков, ветер усилится до 15 м/с.