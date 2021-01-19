Жителей Центральной России предупредили о снегопадах и понижении давления

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Циклон принесет в центральную часть России аномальное потепление и метели. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Активная фаза смены погодных процессов будет наблюдаться в центральной части европейской России в четверг днем и в ночь на пятницу. В четверг пройдет снег, местами сильный, с метелями. Температура повысится до минус 4 — минус 9 градусов. В ночные часы снег местами будет переходить в мокрый снег, возможны гололедные явления. К утру пятницы температура повысится до минус 4 — плюс 1 градуса», — уточнил он.

Специалист подчеркнул, что «гололед и снегопады, безусловно, будут, но более опасным фактором окажутся резкое повышение температуры и существенное падение атмосферного давления».

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) сообщил, что гололед и снегопады в центральной части России в выходные, 23—24 января, могут привести к нарушению систем жизнеобеспечения.

«Рекомендуется территориальным подразделениям Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях», — добавляют в ведомстве.



