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SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками Starlink

Видео: SpaceX
Видео: SpaceX
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Компания SpaceX Илона Маска запустила ракету-носитель
Falcon 9 со спутниками Starlink, сообщается в Twitter компании.

Пуск произведен из Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида в 3:24 по местному времени (11:24 мск). Ракета должна вывести на орбиту 60 спутников.

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Запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink несколько раз откладывался. В конце февраля SpaceX отменила пуск ракеты за минуту и 24 секунды до старта. 1 и 2 марта запуск снова пришлось отложить, причиной назвали плохие погодные условия.

В середине февраля ракета Falcon 9 благополучно доставила на орбиту 60 спутников Starlink. Однако тогда SpaceX не смогла посадить первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане.

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