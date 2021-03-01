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Технологии и медиа ,  
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SpaceX отменила запуск ракеты за полторы минуты до старта

Фото: SpaceX / Getty Images
Фото: SpaceX / Getty Images

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за минуту и 24 секунды до запланированного старта. Об этом говорится в Twitter компании.

«Следующая возможность запуска — 1 марта», — уточняется в сообщении. Старт запланирован на 16:15 мск.

SpaceX не смогла вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу
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Фото:VideoFromSpace / YouTube

Причины отмены запуска не сообщаются. Falcon 9 должен был взлететь с Космического центра Кеннеди во Флориде.

Ранее, 16 февраля, SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink с мыса Канаверал во Флориде (США). Ракета успешно доставила спутники на орбиту. Позднее в компании сообщили, что не удалось вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Обычно SpaceX забирает ступени для повторного использования.

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