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SpaceX не смогла вернуть первую ступень Falcon 9 на плавучую платформу

Фото: VideoFromSpace / YouTube
Фото: VideoFromSpace / YouTube

Компания SpaceX не смогла вернуть первую ступень ракеты Falcon 9 на плавучую платформу в Атлантическом океане после запуска спутников Starlink на орбиту. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на инженера-технолога компании Джессику Андерсон.

«По всей видимости, мы не посадили ускоритель [нашей ракеты] на платформу Of Course I Still Love You. Очень жаль, что мы не извлекли его», — сказала Андерсон.

SpaceX после посадки ступеней на платформу обычно забирает их для повторного использования.

SpaceX запустила ракету-носитель с 60 спутниками Starlink
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Фото:Bill Ingalls / NASA / Getty Images

Ракету-носитель Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink запустили с мыса Канаверал во Флориде (США) в 06:59 мск. Позже SpaceX в Twitter сообщила, что 60 спутников доставлены на орбиту.

В начале февраля SpaceX также вывела на орбиту ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink. Позднее ее многоразовая первая ступень успешно приземлилась на плавучую платформу Of Course I Still Love You («Конечно, я все еще тебя люблю»).

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