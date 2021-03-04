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Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии

Mail.ru Group MAIL 1 978 -1,59% Купить
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2% по сравнению 2019 годом и составила 107,4 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Показатель превысил как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103-105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.). Темпы роста оказалась сопоставимыми с показателем 2019 года, когда выручка компании выросла на 22,4% по сравнению с предыдущим годом.

При этом показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб. Чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб. Как отмечается в сообщении, AliExpress Россия (совместное предприятие с китайской Alibaba и др. в области электронной коммерции), а также «O2O Холдинг» (СП со Сбербанком для развития сервисов перевозок и доставки еды) по итогам 2020 года принесли Mail.ru Group в сумме 11,9 млрд руб. убытка.

Но в самой Mail.ru Group объясняют падение EBITDA и чистой прибыли тем, что в выручке снизилась доля высокомаржинальной рекламы и выросла доля доходов от игр, которые требуют больших затрат. Так, выручка от рекламы по итогам года выросла на 5,3%. Основной вклад в это внесла «ВКонтакте», чья выручка за 2020 год увеличилась на 14,9%, до 25,4 млрд руб. К концу года количество пользователей социальной сети выросло до 73,4 млн. Выручка MY.GAMES, игровой «дочки» холдинга равнялась 40,7 млрд руб., что на 30,4% выше, чем год назад.

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Фото:Jens Schlueter / Getty Images

Кроме того, на EBITDA и чистую прибыль повлияла необходимость активных инвестиций в новые направления.

В 2021 году Mail.ru Group прогнозирует, что ее выручка вырастет на 18-21% и составит около 127-130 млрд руб., а рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 годом. Одна из задач на этот год — масштабировать сегмент «Новые инициативы» и работать над его самоокупаемостью. В ближайшей перспективе на самоокупаемость должны выйти проекты онлайн-образования и сервис «Юла», говорится в сообщении.

Выручка консолидированных образовательных онлайн-сервисов Skillbox и GeekBrains за год составила 6,1 млрд руб. Эти проекты увеличили свою аудиторию в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, а количество их курсов превысило 750. Число студентов, которые готовы платить за онлайн-курсы увеличилось до 170 тыс. Mail.ru Group ожидает, что в 2021 году выручка этих активов увеличится до 8-9 млрд руб. Компания намерена выделить направление онлайн-образования в отдельный сегмент финансовой отчетности.

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Выручка «Юлы» составила 3 млрд руб., что на 43% выше, чем год назад. В целом, сегмент «Новых инициатив» принес Mail.ru Group 14,3 млрд руб., увеличившись на 95,5%. Убыток по EBITDA в этом сегменте вырос на 30,2%, до 3,9 млрд руб. Крупнейшими подразделениями с точки зрения издержек стали «Юла» и проекты MRG Tech Lab, в том числе в области голосовых технологий и аппаратного обеспечения.

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