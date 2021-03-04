Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Выручка Mail.ru Group в 2020 году выросла на 21,2% по сравнению 2019 годом и составила 107,4 млрд руб., говорится в поступившем в РБК сообщении компании. Показатель превысил как прогноз компании, который она давала в начале прошлого года (103-105 млрд руб.), так и скорректированный в связи с пандемией коронавируса прогноз (более 100 млрд руб.). Темпы роста оказалась сопоставимыми с показателем 2019 года, когда выручка компании выросла на 22,4% по сравнению с предыдущим годом.

При этом показатель EBITDA компании за прошлый год снизился на 7,3%, до 26,98 млрд руб. Чистая прибыль компании упала на 32,1%, до 10 млрд руб. Как отмечается в сообщении, AliExpress Россия (совместное предприятие с китайской Alibaba и др. в области электронной коммерции), а также «O2O Холдинг» (СП со Сбербанком для развития сервисов перевозок и доставки еды) по итогам 2020 года принесли Mail.ru Group в сумме 11,9 млрд руб. убытка.

Но в самой Mail.ru Group объясняют падение EBITDA и чистой прибыли тем, что в выручке снизилась доля высокомаржинальной рекламы и выросла доля доходов от игр, которые требуют больших затрат. Так, выручка от рекламы по итогам года выросла на 5,3%. Основной вклад в это внесла «ВКонтакте», чья выручка за 2020 год увеличилась на 14,9%, до 25,4 млрд руб. К концу года количество пользователей социальной сети выросло до 73,4 млн. Выручка MY.GAMES, игровой «дочки» холдинга равнялась 40,7 млрд руб., что на 30,4% выше, чем год назад.

Кроме того, на EBITDA и чистую прибыль повлияла необходимость активных инвестиций в новые направления.