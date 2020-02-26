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Mail.ru Group допустила выход на вторую биржу спустя 10 лет

Спустя 10 лет после размещения акций на Лондонской фондовой бирже Mail.ru Group объявила, что рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже. На этой площадке уже торгуется основной конкурент группы — «Яндекс»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, окончательное решение по этому вопросу будет вынесено позднее. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«В случае листинга на Московской бирже мы сможем привлечь множество розничных инвесторов: более 100 млн человек пользуются нашими сервисами, теперь они получат доступ и к акционерному капиталу. Наши институциональные инвесторы смогут получить выгоду от более высокой ликвидности», — пояснил РБК представитель Mail.ru Group.

До сих пор бумаги Mail.ru Group торговались исключительно на Лондонской фондовой бирже. Компания разместила 17% своих акций в виде глобальных депозитарных расписок в 2010 году. Объем размещения составил $912 млн. Вырученные средства компания собиралась потратить на приобретение доли в социальной сети «ВКонтакте». По данным Bloomberg, текущая капитализация Mail.ru Group на Лондонской бирже составляет $4,846 млрд.

В 2014 году свои акции на Московской бирже разместила компания «Яндекс».

В четвертом квартале 2019 года совокупная выручка Mail.ru Group составила 25,62 млрд руб., что на 18,6% выше показателя за аналогичный период 2018 года. При этом совокупная чистая прибыль снизилась на 17,6%, до 5,67 млрд руб.

За 2019 год совокупная выручка компании достигла 87,07 млрд руб., что на 22,4% выше показателя предыдущего года. Совокупная чистая прибыль выросла на 3,8%, до 15,65 млрд руб. Показатель совпал с ранее озвученным прогнозом: в третьем квартале компания заявляла, что ожидает рост выручки по итогам года на 22–24%, до 86–88 млрд руб.

В 2020 году, по прогнозу Mail.ru Group, ее выручка может вырасти на 18–20%, до 103–105 млрд руб.

Автор: Владислав Скобелев
Теги: Mail.ru Group, Московская биржа, листинг, инвесторы
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