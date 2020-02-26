Mail.ru Group допустила выход на вторую биржу спустя 10 лет
Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, окончательное решение по этому вопросу будет вынесено позднее. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«В случае листинга на Московской бирже мы сможем привлечь множество розничных инвесторов: более 100 млн человек пользуются нашими сервисами, теперь они получат доступ и к акционерному капиталу. Наши институциональные инвесторы смогут получить выгоду от более высокой ликвидности», — пояснил РБК представитель Mail.ru Group.
До сих пор бумаги Mail.ru Group торговались исключительно на Лондонской фондовой бирже. Компания разместила 17% своих акций в виде глобальных депозитарных расписок в 2010 году. Объем размещения составил $912 млн. Вырученные средства компания собиралась потратить на приобретение доли в социальной сети «ВКонтакте». По данным Bloomberg, текущая капитализация Mail.ru Group на Лондонской бирже составляет $4,846 млрд.
В 2014 году свои акции на Московской бирже разместила компания «Яндекс».
В четвертом квартале 2019 года совокупная выручка Mail.ru Group составила 25,62 млрд руб., что на 18,6% выше показателя за аналогичный период 2018 года. При этом совокупная чистая прибыль снизилась на 17,6%, до 5,67 млрд руб.