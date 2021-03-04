МЭР предложило сообщать самозанятым о поддержке через портал госуслуг

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Самозанятые граждане смогут получать информацию о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал государственных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект распоряжения.

Минэкономразвития предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых через портал госуслуг.

«Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке», — сказали в пресс-службе.

Гражданам и организациям также предоставят возможность получать сведения об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.

Как отметил директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций ведомства Виталий Злобин, нововведения сделают доступным для граждан и компаний получение услуг «в один клик», без необходимости лишний раз посещать органы власти.