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МЭР предложило сообщать самозанятым о поддержке через портал госуслуг

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самозанятые граждане смогут получать информацию о кредитно-гарантийной поддержке в электронной форме через портал государственных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. Ведомство внесло в правительство соответствующий проект распоряжения.

Минэкономразвития предлагает расширить перечень услуг, предоставляемых через портал госуслуг.

«Сегодня граждане и организации обращаются за их получением в организации в ходе личного приема. Предлагается установить возможность информирования в электронной форме самозанятых граждан о кредитно-гарантийной поддержке», — сказали в пресс-службе.

Гражданам и организациям также предоставят возможность получать сведения об участниках финансового рынка, выписки из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ и государственного реестра микрофинансовых организаций.

Как отметил директор департамента обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций ведомства Виталий Злобин, нововведения сделают доступным для граждан и компаний получение услуг «в один клик», без необходимости лишний раз посещать органы власти.

В Банке России, комментируя предлагаемые Минэкономразвития изменения, сказали, что благодаря им значительно снизятся риски недобросовестных практик на финансовом рынке.

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С 1 января 2019 года в четырех регионах России — Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан — был введен налог на профессиональный доход (НПД), или налог для самозанятых. Ставки налога для них составляют 4%, если они оказывают свои услуги физическим лицам, и 6%, если деньги поступают от юридических лиц.

В мае прошлого года, в период эпидемии коронавируса, власти предложили вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, который те уплатили в 2019 году, в качестве меры поддержки. На ежегодной пресс-конференции в декабре прошлого года Путин не исключил введения новых мер поддержки этой категории граждан.

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