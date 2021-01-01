Путин не исключил дополнительную поддержку самозанятых

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российские власти в случае необходимости подумают о новых мерах поддержки самозанятых. Об этом заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

Глава государства сообщил, что власти следят за развитием ситуации в экономике. «И конечно, если необходимость такая будет — а она, конечно, наверное, возникнет, — будем думать и о том, что сделать дополнительно для поддержки самозанятых», — заявил Путин.

С 1 января в России действует специальный налоговый режим для самозанятых.

Налоговая ставка составляет 4% для тех, кто работает с физическими лицами, и 6% для работающих с индивидуальными предпринимателями и компаниями.

В мае на фоне пандемии коронавируса Путин заявил о возвращении самозанятым уплаченных в 2019 году налогов. Глава государства также предложил предоставить им налоговый капитал в размере одного МРОТ.