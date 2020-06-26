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Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей конгресса США вечером 25 июня приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами. Об этом сообщает The Washington Post.

За документ, который назван «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца, проголосовали 236 конгрессменов. 181 член палаты высказался против.

Законопроект запрещает полиции применять удушающие приемы при задержании. Он также предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в жилище. Кроме того, документ ужесточает наказание для сотрудников правоохранительных органов, применивших необоснованное насилие к подозреваемым.

Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании
Общество
Дональд Трамп

Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что законопроект направлен на борьбу с системным расизмом и «в корне изменит культуру полицейской деятельности», что в конечном итоге спасет множество жизней. Издание отмечает, что многие из пунктов законопроекта были разработаны давно, но стали актуальными на фоне протестов, вызванных смертью Флойда.

Теперь документ должен получить одобрение сената, большинство в котором принадлежит республиканцам. После этого он ляжет на стол к президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето.

В Миннеаполисе полицейским запретят использовать удушающие приемы
Общество

Афроамериканец Джордж Флойд умер в конце мая в Миннеаполисе (штат Миннесота) после того, как полицейский в ходе задержания надавил ему коленом на горло. Смерть мужчины вызвала протесты и беспорядки сначала в США, а затем и в других странах. Демонстранты протестовали против полицейского произвола и расизма.

В середине июня Трамп уже подписал указ, который запрещает полицейским применять удушающие приемы за исключением случаев, когда жизнь сотрудников правоохранительных органов находится под угрозой. Указ предусматривает и создание общенациональной базы данных правонарушений полицейских, изменяет правила подготовки сотрудников.

Теги: США, палата представителей, законопроект, полиция
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Трамп запретил полиции применять удушающие приемы при задержании
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В Миннеаполисе полицейским запретят использовать удушающие приемы
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