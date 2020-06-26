Палата представителей США приняла законопроект о реформе полиции

Палата представителей конгресса США вечером 25 июня приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами. Об этом сообщает The Washington Post.

За документ, который назван «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» в честь погибшего в Миннеаполисе афроамериканца, проголосовали 236 конгрессменов. 181 член палаты высказался против.

Законопроект запрещает полиции применять удушающие приемы при задержании. Он также предусматривает создание базы данных неправомерных действий полицейских, ограничивает выдачу ордеров на проникновение в жилище. Кроме того, документ ужесточает наказание для сотрудников правоохранительных органов, применивших необоснованное насилие к подозреваемым.

Спикер палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что законопроект направлен на борьбу с системным расизмом и «в корне изменит культуру полицейской деятельности», что в конечном итоге спасет множество жизней. Издание отмечает, что многие из пунктов законопроекта были разработаны давно, но стали актуальными на фоне протестов, вызванных смертью Флойда.