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В ООН сообщили о 18 погибших на протестах в Мьянме

Фото:Hkun Lat / Getty Images Фото:Lynn Bo Bo / EPA / ТАСС Фото:Kaung Zaw Hein / EPA / ТАСС Фото:Hkun Lat / Getty Images Фото:Kaung Zaw Hein / EPA / ТАСС Фото:Zuma / ТАСС Фото:Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС Фото:Theint Mon Soe / Zuma / Global Look Press Фото:Zuma / ТАСС
Фото: Hkun Lat / Getty Images

В результате разгона протестующих против переворота в Мьянме погибли по меньшей мере 18 человек и более 30 получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку», — говорится в заявлении.

Также указывается, что против протестующих применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.

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Общество
Фото:Hkun Lat / Getty Images

Шамдасани сообщила, что управление ООН по правам человека решительно осуждает эскалацию насилия в Мьянме и призывает военных незамедлительно прекратить использовать силу против мирных манифестантов. Также в УВКПЧ ООН потребовали освободить «всех незаконно задержанных, включая членов демократически избранного правительства».

Военные захватили власть в Мьянме 1 февраля. Они арестовали в том числе президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира. В стране было объявлено чрезвычайное положение. Власть перешла к главнокомандующему вооруженными силами страны Мин Аун Хлайну.

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Военные заявили, что поводом для переворота стали фальсификации списков избирателей в ходе парламентских выборов в ноябре прошлого года, победу на которых одержала партия «Национальная лига за демократию».

После переворота в Мьянме начались массовые протесты. Reuters сообщал, что силовики открыли огонь при разгоне протестующих в городе Мьичина. В некоторые крупные города, в том числе в Янгон, была введена военная техника.

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