В ООН сообщили о 18 погибших на протестах в Мьянме

В результате разгона протестующих против переворота в Мьянме погибли по меньшей мере 18 человек и более 30 получили ранения. Об этом сообщила официальный представитель верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани.

«По сообщениям, смертельные случаи наступили в результате стрельбы боевыми патронами по толпе в Янгоне, Тавое, Мандалае, Мьейе, Баго и Пакхоуку», — говорится в заявлении.

Также указывается, что против протестующих применялся слезоточивый газ, световые и шумовые гранаты.