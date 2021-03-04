В США отменили заседание конгресса из-за угрозы атаки на Капитолий

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий, пишет газета Washington Post.

Правые радикалы, как отмечает издание, распространяют ложную информацию, называя 4 марта «настоящим днем инаугурации», когда экс-президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге на второй срок. Полиция Капитолия заявила, что у нее есть информация о планах некоторых экстремистов попытаться вновь ворваться в конгресс в эту дату.

Служба безопасности не уточнила подробности предполагаемого нападения, сославшись на секретный характер информации. В заявлении ведомства говорится, что оно «готово к любым потенциальным угрозам».

В то же время американский сенат не будет отменять свое заседание, также запланированное на 4 марта.