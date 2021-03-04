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В США отменили заседание конгресса из-за угрозы атаки на Капитолий

Палата представителей конгресса США отменила заседание 4 марта из-за предупреждения службы безопасности о сговоре с целью атаки на Капитолий, пишет газета Washington Post.

Правые радикалы, как отмечает издание, распространяют ложную информацию, называя 4 марта «настоящим днем инаугурации», когда экс-президент США Дональд Трамп будет приведен к присяге на второй срок. Полиция Капитолия заявила, что у нее есть информация о планах некоторых экстремистов попытаться вновь ворваться в конгресс в эту дату.

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Служба безопасности не уточнила подробности предполагаемого нападения, сославшись на секретный характер информации. В заявлении ведомства говорится, что оно «готово к любым потенциальным угрозам».

В то же время американский сенат не будет отменять свое заседание, также запланированное на 4 марта.

Сторонники Трампа ворвались в конгресс 6 января, когда его члены должны были утвердить поражение политика на выборах президента. Протестующие пробыли в здании несколько часов, пока полиция не сумела их выгнать. Правоохранители применили огнестрельное оружие, дубинки, слезоточивый газ. Погибли пять человек, включая сотрудника безопасности Капитолия. Власти США завели более 100 дел против участников штурма.

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Президент США Джо Байден заявил, что беспорядки были спланированы политическими экстремистами, которых подстрекал Трамп. Сам Трамп осудил случившееся и пообещал, что виновные ответят по закону.

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